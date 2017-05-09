Выбирайте самого красивого парня Керчи: голосование в конкурсе красоты!

Выбирайте самого красивого парня Керчи: голосование в конкурсе красоты!
Май 09 19:34 2017

В середине мая Керчь выберет самого красивого парня города. 20 мая, в ресторане «Камелот» состоится финал первого мужского конкурса красоты «Мистер Керчь-2017», который проводит модельное агентство MEGAPHOTODAY.

Все участники мероприятия очень активно тренируются. Ими уже изучены техники дефиле и позирования на фото. График репетиций очень плотный, поскольку парням сейчас нужно освоить хип-хоп и вальс.

Не обойдется на финале и без конкурса талантов. Участники представят себя в областях, в которых они считают себя лучшими. Это и повар, и танцор, вокалист и фокусник, фотограф и боксер. И конечно существует необходимость следить за физической формой, поэтому парни регулярно тренируются в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ».

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Финал состоится 20 мая в 21:00 в ресторане «Камелот». Самый красивый парень Керчи заберет кубок и путевку на двоих от турфирмы «Турист-ВЕМ».

Еще одной «фишкой» конкурса станет тот факт, что один из парней представит Россию и Крым на Мировом конкурсе в Тайване, который состоится в октябре 2017 года. В международном конкурсе примут участие более 60 стран мира, и керчанин станет первым крымчанином, который отправится представлять Крым на таком уровне!

Редакция KerchINFO, в свою очередь, предлагает народное голосование. Оценивайте фотографии участников конкурса и голосуйте за понравившегося на нашем сайте.

Голосование Мистер Керчь 2017

  • ПАВЕЛ НАГОРНЫЙ
    ПАВЕЛ НАГОРНЫЙ
    75
    голосов
  • НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВ
    НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВ
    12
    голосов
  • ЮРИЙ ДУЛОВ
    ЮРИЙ ДУЛОВ
    30
    голосов
  • ОЛЕГ БЕРЛИНСКИЙ
    ОЛЕГ БЕРЛИНСКИЙ
    11
    голосов
  • ФИЛИПП ХОРЕВ
    ФИЛИПП ХОРЕВ
    8
    голосов
  • АРТЕМ АВЕРИН
    АРТЕМ АВЕРИН
    13
    голосов
  • АЛЕКСЕЙ БОРОДИН
    АЛЕКСЕЙ БОРОДИН
    13
    голосов
  • АЛЕКСЕЙ ДЫМЧУК
    АЛЕКСЕЙ ДЫМЧУК
    17
    голосов
  • АРТУР БОРИСОВ
    АРТУР БОРИСОВ
    73
    голосов
  • ДМИТРИЙ БЕРЕЗКА
    ДМИТРИЙ БЕРЕЗКА
    45
    голосов
  • ДАНИИЛ ШЕВЧЕНКО
    ДАНИИЛ ШЕВЧЕНКО
    7
    голосов

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