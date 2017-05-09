Выбирайте самого красивого парня Керчи: голосование в конкурсе красоты!

В середине мая Керчь выберет самого красивого парня города. 20 мая, в ресторане «Камелот» состоится финал первого мужского конкурса красоты «Мистер Керчь-2017», который проводит модельное агентство MEGAPHOTODAY.
Все участники мероприятия очень активно тренируются. Ими уже изучены техники дефиле и позирования на фото. График репетиций очень плотный, поскольку парням сейчас нужно освоить хип-хоп и вальс.
Не обойдется на финале и без конкурса талантов. Участники представят себя в областях, в которых они считают себя лучшими. Это и повар, и танцор, вокалист и фокусник, фотограф и боксер. И конечно существует необходимость следить за физической формой, поэтому парни регулярно тренируются в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ».
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Финал состоится 20 мая в 21:00 в ресторане «Камелот». Самый красивый парень Керчи заберет кубок и путевку на двоих от турфирмы «Турист-ВЕМ».
Еще одной «фишкой» конкурса станет тот факт, что один из парней представит Россию и Крым на Мировом конкурсе в Тайване, который состоится в октябре 2017 года. В международном конкурсе примут участие более 60 стран мира, и керчанин станет первым крымчанином, который отправится представлять Крым на таком уровне!
Редакция KerchINFO, в свою очередь, предлагает народное голосование. Оценивайте фотографии участников конкурса и голосуйте за понравившегося на нашем сайте.
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