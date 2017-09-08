Выборы 10 сентября в Керчи: куда идти голосовать

Выборы 10 сентября в Керчи: куда идти голосовать
Сентябрь 08 16:26 2017

В Керчи состоятся дополнительные выборы в Госсовет Крыма и горсовет Керчи. Они пройдут 10 сентября, в единый день голосования.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственного совета РК Владимира Подлипенцева керчанам придётся избрать нового представителя в законодательный орган власти республики.

В Керчи пройдут дополнительные выборы по одномандатному мажоритарному округу №11, а также по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9  и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12, а также по по одномандатному мажоритарному округу №11 (на должность депутата горсовета Керчи, вместо действующего главы Администрации города Сергея Бороздина).

Редакция KerchINFO.com публикует список адресов, куда горожане могут прийти голосовать:

Войковский одномандатный избирательный округ № 9

Номер избирательного участка/адрес:

  • 118 Территориальная избирательная комиссия города Керчи,  ул. Десантная, д. 1, бывшее здание школы № 21
  • 119  ул. Минина, д.2А, ООО «Южный торговый дом»
  • 120 ул. Международная, д.44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №10»
  • 121  ул. Провалова, д.37, Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад «Золотая рыбка»
  • 122 ул. Войкова, д.1А, Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский политехнический колледж»
  • 123 ул . Войкова, д.24, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым « «Школа №17 имени Веры Белик»
  • 124 ул. 12 апреля 1961, д. 20, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов»
  • 125 ул .1 Пятилетки, д. 58/ 5, Керченский учебно-консультационный пункт (УПК) Крымского государственного инженерно-педагогического университета
  • 126  ул. Коммунаров, д.49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен»
  • 127  ул. Войкова, д. 30, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка»
  • 128 ул . Войкова, д.24, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик»
  • 129 ул. Кирова, д. 165, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека филиал №2 им. Некрасова»
  • 130 ул. Студенческая, д. 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа – гимназия№1»
  • 131 ул. Кирова, д.113, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №26»
  • 132 ул . Кирова, д. 89, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества»
  • 133  ул . Кирова, д.75А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №25»
  • 134 ул. Гагарина, д. 3, Общежитие «Моряк «
  • 135 ул. Кирова, д. 28, Клуб государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты»
  • 136  ул. Гагарина, д. 29, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №5»
  • 137  ул . Островского, д.115, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека филиал №3 им. Н.Островского»
  • 138 ул . Фурманова, д.67, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №15 имени Героя Советского Союза Е.М.Рудневой»
  • 139  ул. Андрея Мирошника, д. 26А, Негосударственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и информационных технологий»
  • 140 ул. Андрея Мирошника, д. 26А, Негосударственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и информационных технологий»
  • 141 г. Керчь, ул. Андрея Мирошника, д.1А, Керченская автомобильная школа Крымской Региональной общественной организации ДОСААФ
  • 142 г. Керчь, ул . Жени Дудник , д.11, Керченский медицинский колледж им. Г. Петровой
  • 144 г. Керчь, ул. Кокорина д.59 ООО «Юг Интер –пак»
  • 149 г. Керчь, ул. Комарова, д. 4, Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю
  • 150 г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи РК «Специализированная школа №1 с углубленным изучением английского языка им. Володи Дубинина»
  • 151 г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 27, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»
  • 152 г. Керчь, ул . Гудованцева, 10, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №2»
  • 153 г. Керчь, ул . Кирова, д. 5, Административное здание Администрации города Керчи Республики Крым
  • 154 г. Керчь, ул. Театральная, д. 36, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа гимназия №2 им. В.Г. Короленко»
  • 155 г. Керчь, ул. Свердлова, д. 6, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Центр культуры и досуга
  • 185 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 2» (Республика Крым, г. Керчь, ул. 12 апреля 1961 года, д. № 1, кабинет заместителя главного врача по лечебной работе)
  • 186 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 1» (Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, д.1, кабинет гражданской обороны)
  • 188 Изолятор временного содержания УМВД России по городу Керчи (Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, д. 8, кабинет для допроса)

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Ленинский одномандатный избирательный округ № 12

Номер избирательного участка/адрес:

  • 2 Территориальная избирательная комиссия Ленинского района
  • 903 Ленинский район, с.Батальное, ул.Школьная, д.57, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Батальненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 904 Ленинский район, с.Белинское, ул.Южная, д.34, структурное подразделение Белинский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 905 Ленинский район, с.Новоотрадное, ул.Морская, 8, структурное подразделение Новоотрадненский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 906 Ленинский район, с.Войково, ул.Центральная, д.11, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войковская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 907 Ленинский район, с.Войково, ул.Логвинова, д. 101 Войковская врачебная амбулатория
  • 908 Ленинский район, с.Бондаренково, ул. 8 Марта, д. 15 ФАП с.Бондаренково
  • 909 Ленинский район, с.Виноградное, ул. Школьная, д. 27, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Виноградненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 910 Ленинский район, с.Глазовка, ул.Караханяна, д.49, структурное подразделение Глазовский сельский дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 911 Ленинский район, с.Осовины, ул.Октябрьская, д. 1-Г структурное подразделение Осовинский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 912 Ленинский район, с.Горностаевка, ул.Ленина, д.15, структурное подразделение Горностаевский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 913 Ленинский район, с.Заветное, ул.Коренкова, д.2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заветненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 914 Ленинский район, с.Ильичево, ул.Школьная, д.60а, структурное подразделение Ильичевский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 915 Ленинский район, с.Калиновка, ул.Ленина, д. 49, структурное подразделение Калиновский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 916 Ленинский район, с.Кирово, ул.Школьная, д.1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 917 Ленинский район, с.Красногорка, ул. Школьная, д. 23, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 918 Ленинский район, с.Ленинское, ул.Ленина, д.13, структурное подразделение Ленинский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 919 Ленинский район, с. Фонтан, ул. Виноградная, д. 31, здание детского сада
  • 920 Ленинский район, с.Луговое, пр-т Фрунзе, д. 4, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луговская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 921 Ленинский район, с. Марфовка, ул. Касьянова, д.16, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марфовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 922 Ленинский район, с.Марьевка, ул.Школьная, д.1а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 923 Ленинский район, с.Мысовое, ул.Школьная, д.41, структурное подразделение Мысовский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 924 Ленинский район, с.Заводское, ул.Приморская, д.23, ФАП с.Заводское
  • 925 Ленинский район, с.Семеновка, ул.Центральная, д.2, ФАП с.Семеновка
  • 926 Ленинский район, с.Новониколаевка, ул.Октябрьская, д.18а, здание администрации Новониколаевского сельского поселения
  • 927 Ленинский район, с.Октябрьское, ул.Киевская, д.52а, структурное подразделение Октябрьский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 928 Ленинский район, с.Останино, ул.Титаренко, д.1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Останинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 929 Ленинский район, с.Песочное, ул.Ватутина, д. 77а, ФАП с.Песочное
  • 930 Ленинский район, с.Приозерное, ул.Школьная, д.73а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приозерненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым
  • 931 Ленинский район, с.Семисотка, пер.Школьный, д.3, контора КТ «ТОВ «Семисотка» и Компания»
  • 932 Ленинский район, с.Каменское, ул. Набережная, д. 2а, база отдыха «Вымпел» ООО «Вымпел-тур»
  • 933 Ленинский район, с.Уварово, ул.Кугатова, д.11а, здание администрации Уваровского сельского поселения
  • 934 Ленинский район, с.Челядиново, ул.Южная, д.1, структурное подразделение Челядиновский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 935 Ленинский район, с.Чистополье, ул.Бр.Хомко, д.37, структурное подразделение Чистопольский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»
  • 936 Ленинский район, пгт Багерово, ул. Шоссейная, д. 15, Дом культуры СПК «Русь»
  • 937 Ленинский район, пгт Багерово, ул. Степная, д.2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Багеровская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым
  • 938 Ленинский район, пгт Багерово, ул.Ленина, д.1, структурное подразделение Багеровский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт».

В границы избирательного округа №11 входят улицы Афанасьева, Буденного 2/5, 3-6, Ворошилова 1/1,3, Восточная, Верхняя, Геологов, Главная, шоссе Героев Сталинграда 4-16, 44-64 , Ж/д казарма, Зябрева 66-76,83-91, Котова, Крымская, Куйбышева, Менделеева, Модина, Мичурина, Науменко, Нижняя, Новороссийская, Объездная, Одесская, Октябрьской Революции, Орджоникидзе 127-161, Панкратова, Свердлова 55 (общежитие), Средняя, Феодосийское шоссе 2А -9 ,10 -57, Херсонская, Холмогорская, Цементная Слободка, Шоссе Героев Сталинграда 3,21, Энергогородок, Юз-Обинская, 9 января 1905 года. Переулки: Крымский, Менделеева, Мичурина. Также в округ входит обособленное подразделение Крымского республиканского учреждения «Противотуберкулезный диспансер в г. Керчь».

Кроме того, проголосовать можно досрочно. Для этого не требуется никаких дополнительных документов, кроме паспорта. Воспользоваться таким правом можно до 9 сентября включительно сегодня до 20.00, и в субботу – с 9.00 до 15.00.

 

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