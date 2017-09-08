Выборы 10 сентября в Керчи: куда идти голосовать

В Керчи состоятся дополнительные выборы в Госсовет Крыма и горсовет Керчи. Они пройдут 10 сентября, в единый день голосования.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственного совета РК Владимира Подлипенцева керчанам придётся избрать нового представителя в законодательный орган власти республики.
В Керчи пройдут дополнительные выборы по одномандатному мажоритарному округу №11, а также по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12, а также по по одномандатному мажоритарному округу №11 (на должность депутата горсовета Керчи, вместо действующего главы Администрации города Сергея Бороздина).
Редакция KerchINFO.com публикует список адресов, куда горожане могут прийти голосовать:
Номер избирательного участка/адрес:
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В границы избирательного округа №11 входят улицы Афанасьева, Буденного 2/5, 3-6, Ворошилова 1/1,3, Восточная, Верхняя, Геологов, Главная, шоссе Героев Сталинграда 4-16, 44-64 , Ж/д казарма, Зябрева 66-76,83-91, Котова, Крымская, Куйбышева, Менделеева, Модина, Мичурина, Науменко, Нижняя, Новороссийская, Объездная, Одесская, Октябрьской Революции, Орджоникидзе 127-161, Панкратова, Свердлова 55 (общежитие), Средняя, Феодосийское шоссе 2А -9 ,10 -57, Херсонская, Холмогорская, Цементная Слободка, Шоссе Героев Сталинграда 3,21, Энергогородок, Юз-Обинская, 9 января 1905 года. Переулки: Крымский, Менделеева, Мичурина. Также в округ входит обособленное подразделение Крымского республиканского учреждения «Противотуберкулезный диспансер в г. Керчь».
Кроме того, проголосовать можно досрочно. Для этого не требуется никаких дополнительных документов, кроме паспорта. Воспользоваться таким правом можно до 9 сентября включительно сегодня до 20.00, и в субботу – с 9.00 до 15.00.
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