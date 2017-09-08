Выборы 10 сентября в Керчи: куда идти голосовать

В Керчи состоятся дополнительные выборы в Госсовет Крыма и горсовет Керчи. Они пройдут 10 сентября, в единый день голосования.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственного совета РК Владимира Подлипенцева керчанам придётся избрать нового представителя в законодательный орган власти республики.

В Керчи пройдут дополнительные выборы по одномандатному мажоритарному округу №11, а также по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12, а также по по одномандатному мажоритарному округу №11 (на должность депутата горсовета Керчи, вместо действующего главы Администрации города Сергея Бороздина).

Редакция KerchINFO.com публикует список адресов, куда горожане могут прийти голосовать:

Войковский одномандатный избирательный округ № 9

Номер избирательного участка/адрес:

118 Территориальная избирательная комиссия города Керчи, ул. Десантная, д. 1, бывшее здание школы № 21

Территориальная избирательная комиссия города Керчи, ул. Десантная, д. 1, бывшее здание школы № 21 119 ул. Минина, д.2А, ООО «Южный торговый дом»

ул. Минина, д.2А, ООО «Южный торговый дом» 120 ул. Международная, д.44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №10»

ул. Международная, д.44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №10» 121 ул. Провалова, д.37, Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад «Золотая рыбка»

ул. Провалова, д.37, Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад «Золотая рыбка» 122 ул. Войкова, д.1А, Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский политехнический колледж»

ул. Войкова, д.1А, Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский политехнический колледж» 123 ул . Войкова, д.24, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым « «Школа №17 имени Веры Белик»

ул . Войкова, д.24, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым « «Школа №17 имени Веры Белик» 124 ул. 12 апреля 1961, д. 20, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов»

ул. 12 апреля 1961, д. 20, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов» 125 ул .1 Пятилетки, д. 58/ 5, Керченский учебно-консультационный пункт (УПК) Крымского государственного инженерно-педагогического университета

ул .1 Пятилетки, д. 58/ 5, Керченский учебно-консультационный пункт (УПК) Крымского государственного инженерно-педагогического университета 126 ул. Коммунаров, д.49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен»

ул. Коммунаров, д.49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №22 имени Героев Аджимушкайских каменоломен» 127 ул. Войкова, д. 30, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка»

ул. Войкова, д. 30, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» 128 ул . Войкова, д.24, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик»

ул . Войкова, д.24, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» 129 ул. Кирова, д. 165, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека филиал №2 им. Некрасова»

ул. Кирова, д. 165, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека филиал №2 им. Некрасова» 130 ул. Студенческая, д. 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа – гимназия№1»

ул. Студенческая, д. 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа – гимназия№1» 131 ул. Кирова, д.113, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №26»

ул. Кирова, д.113, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №26» 132 ул . Кирова, д. 89, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества»

ул . Кирова, д. 89, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» 133 ул . Кирова, д.75А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №25»

ул . Кирова, д.75А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №25» 134 ул. Гагарина, д. 3, Общежитие «Моряк «

ул. Гагарина, д. 3, Общежитие «Моряк « 135 ул. Кирова, д. 28, Клуб государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты»

Кирова, д. 28, Клуб государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» 136 ул. Гагарина, д. 29, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №5»

ул. Гагарина, д. 29, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №5» 137 ул . Островского, д.115, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека филиал №3 им. Н.Островского»

ул . Островского, д.115, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека филиал №3 им. Н.Островского» 138 ул . Фурманова, д.67, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №15 имени Героя Советского Союза Е.М.Рудневой»

ул . Фурманова, д.67, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №15 имени Героя Советского Союза Е.М.Рудневой» 139 ул. Андрея Мирошника, д. 26А, Негосударственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и информационных технологий»

ул. Андрея Мирошника, д. 26А, Негосударственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и информационных технологий» 140 ул. Андрея Мирошника, д. 26А, Негосударственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и информационных технологий»

ул. Андрея Мирошника, д. 26А, Негосударственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «Сочинский институт экономики и информационных технологий» 141 г. Керчь, ул. Андрея Мирошника, д.1А, Керченская автомобильная школа Крымской Региональной общественной организации ДОСААФ

г. Керчь, ул. Андрея Мирошника, д.1А, Керченская автомобильная школа Крымской Региональной общественной организации ДОСААФ 142 г. Керчь, ул . Жени Дудник , д.11, Керченский медицинский колледж им. Г. Петровой

г. Керчь, ул . Жени Дудник , д.11, Керченский медицинский колледж им. Г. Петровой 144 г. Керчь, ул. Кокорина д.59 ООО «Юг Интер –пак»

г. Керчь, ул. Кокорина д.59 ООО «Юг Интер –пак» 149 г. Керчь, ул. Комарова, д. 4, Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

г. Керчь, ул. Комарова, д. 4, Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 150 г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи РК «Специализированная школа №1 с углубленным изучением английского языка им. Володи Дубинина»

г. Керчь, ул. Пирогова, д. 8А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи РК «Специализированная школа №1 с углубленным изучением английского языка им. Володи Дубинина» 151 г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 27, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»

г. Керчь, ул. Маршала Еременко, д. 27, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» 152 г. Керчь, ул . Гудованцева, 10, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №2»

г. Керчь, ул . Гудованцева, 10, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №2» 153 г. Керчь, ул . Кирова, д. 5, Административное здание Администрации города Керчи Республики Крым

г. Керчь, ул . Кирова, д. 5, Административное здание Администрации города Керчи Республики Крым 154 г. Керчь, ул. Театральная, д. 36, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа гимназия №2 им. В.Г. Короленко»

г. Керчь, ул. Театральная, д. 36, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа гимназия №2 им. В.Г. Короленко» 155 г. Керчь, ул. Свердлова, д. 6, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Центр культуры и досуга

г. Керчь, ул. Свердлова, д. 6, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Центр культуры и досуга 185 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 2» (Республика Крым, г. Керчь, ул. 12 апреля 1961 года, д. № 1, кабинет заместителя главного врача по лечебной работе)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 2» (Республика Крым, г. Керчь, ул. 12 апреля 1961 года, д. № 1, кабинет заместителя главного врача по лечебной работе) 186 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 1» (Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, д.1, кабинет гражданской обороны)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 1» (Республика Крым, г. Керчь, ул. Жени Дудник, д.1, кабинет гражданской обороны) 188 Изолятор временного содержания УМВД России по городу Керчи (Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, д. 8, кабинет для допроса)

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Ленинский одномандатный избирательный округ № 12

Номер избирательного участка/адрес:

2 Территориальная избирательная комиссия Ленинского района

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района 903 Ленинский район, с.Батальное, ул.Школьная, д.57, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Батальненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Батальное, ул.Школьная, д.57, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Батальненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 904 Ленинский район, с.Белинское, ул.Южная, д.34, структурное подразделение Белинский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Белинское, ул.Южная, д.34, структурное подразделение Белинский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 905 Ленинский район, с.Новоотрадное, ул.Морская, 8, структурное подразделение Новоотрадненский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Новоотрадное, ул.Морская, 8, структурное подразделение Новоотрадненский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 906 Ленинский район, с.Войково, ул.Центральная, д.11, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войковская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Войково, ул.Центральная, д.11, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войковская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 907 Ленинский район, с.Войково, ул.Логвинова, д. 101 Войковская врачебная амбулатория

Ленинский район, с.Войково, ул.Логвинова, д. 101 Войковская врачебная амбулатория 908 Ленинский район, с.Бондаренково, ул. 8 Марта, д. 15 ФАП с.Бондаренково

Ленинский район, с.Бондаренково, ул. 8 Марта, д. 15 ФАП с.Бондаренково 909 Ленинский район, с.Виноградное, ул. Школьная, д. 27, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Виноградненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Виноградное, ул. Школьная, д. 27, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Виноградненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 910 Ленинский район, с.Глазовка, ул.Караханяна, д.49, структурное подразделение Глазовский сельский дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Глазовка, ул.Караханяна, д.49, структурное подразделение Глазовский сельский дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 911 Ленинский район, с.Осовины, ул.Октябрьская, д. 1-Г структурное подразделение Осовинский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Осовины, ул.Октябрьская, д. 1-Г структурное подразделение Осовинский сельский клуб Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 912 Ленинский район, с.Горностаевка, ул.Ленина, д.15, структурное подразделение Горностаевский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Горностаевка, ул.Ленина, д.15, структурное подразделение Горностаевский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 913 Ленинский район, с.Заветное, ул.Коренкова, д.2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заветненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Заветное, ул.Коренкова, д.2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заветненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 914 Ленинский район, с.Ильичево, ул.Школьная, д.60а, структурное подразделение Ильичевский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Ильичево, ул.Школьная, д.60а, структурное подразделение Ильичевский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 915 Ленинский район, с.Калиновка, ул.Ленина, д. 49, структурное подразделение Калиновский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Калиновка, ул.Ленина, д. 49, структурное подразделение Калиновский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 916 Ленинский район, с.Кирово, ул.Школьная, д.1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Кирово, ул.Школьная, д.1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 917 Ленинский район, с.Красногорка, ул. Школьная, д. 23, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Красногорка, ул. Школьная, д. 23, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 918 Ленинский район, с.Ленинское, ул.Ленина, д.13, структурное подразделение Ленинский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Ленинское, ул.Ленина, д.13, структурное подразделение Ленинский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 919 Ленинский район, с. Фонтан, ул. Виноградная, д. 31, здание детского сада

Ленинский район, с. Фонтан, ул. Виноградная, д. 31, здание детского сада 920 Ленинский район, с.Луговое, пр-т Фрунзе, д. 4, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луговская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Луговое, пр-т Фрунзе, д. 4, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луговская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 921 Ленинский район, с. Марфовка, ул. Касьянова, д.16, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марфовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с. Марфовка, ул. Касьянова, д.16, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марфовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 922 Ленинский район, с.Марьевка, ул.Школьная, д.1а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Марьевка, ул.Школьная, д.1а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 923 Ленинский район, с.Мысовое, ул.Школьная, д.41, структурное подразделение Мысовский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Мысовое, ул.Школьная, д.41, структурное подразделение Мысовский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 924 Ленинский район, с.Заводское, ул.Приморская, д.23, ФАП с.Заводское

Ленинский район, с.Заводское, ул.Приморская, д.23, ФАП с.Заводское 925 Ленинский район, с.Семеновка, ул.Центральная, д.2, ФАП с.Семеновка

Ленинский район, с.Семеновка, ул.Центральная, д.2, ФАП с.Семеновка 926 Ленинский район, с.Новониколаевка, ул.Октябрьская, д.18а, здание администрации Новониколаевского сельского поселения

Ленинский район, с.Новониколаевка, ул.Октябрьская, д.18а, здание администрации Новониколаевского сельского поселения 927 Ленинский район, с.Октябрьское, ул.Киевская, д.52а, структурное подразделение Октябрьский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Октябрьское, ул.Киевская, д.52а, структурное подразделение Октябрьский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 928 Ленинский район, с.Останино, ул.Титаренко, д.1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Останинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Останино, ул.Титаренко, д.1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Останинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 929 Ленинский район, с.Песочное, ул.Ватутина, д. 77а, ФАП с.Песочное

Ленинский район, с.Песочное, ул.Ватутина, д. 77а, ФАП с.Песочное 930 Ленинский район, с.Приозерное, ул.Школьная, д.73а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приозерненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, с.Приозерное, ул.Школьная, д.73а, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приозерненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым 931 Ленинский район, с.Семисотка, пер.Школьный, д.3, контора КТ «ТОВ «Семисотка» и Компания»

Ленинский район, с.Семисотка, пер.Школьный, д.3, контора КТ «ТОВ «Семисотка» и Компания» 932 Ленинский район, с.Каменское, ул. Набережная, д. 2а, база отдыха «Вымпел» ООО «Вымпел-тур»

Ленинский район, с.Каменское, ул. Набережная, д. 2а, база отдыха «Вымпел» ООО «Вымпел-тур» 933 Ленинский район, с.Уварово, ул.Кугатова, д.11а, здание администрации Уваровского сельского поселения

Ленинский район, с.Уварово, ул.Кугатова, д.11а, здание администрации Уваровского сельского поселения 934 Ленинский район, с.Челядиново, ул.Южная, д.1, структурное подразделение Челядиновский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Челядиново, ул.Южная, д.1, структурное подразделение Челядиновский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 935 Ленинский район, с.Чистополье, ул.Бр.Хомко, д.37, структурное подразделение Чистопольский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

Ленинский район, с.Чистополье, ул.Бр.Хомко, д.37, структурное подразделение Чистопольский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» 936 Ленинский район, пгт Багерово, ул. Шоссейная, д. 15, Дом культуры СПК «Русь»

Ленинский район, пгт Багерово, ул. Шоссейная, д. 15, Дом культуры СПК «Русь» 937 Ленинский район, пгт Багерово, ул. Степная, д.2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Багеровская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым

Ленинский район, пгт Багерово, ул. Степная, д.2, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Багеровская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым 938 Ленинский район, пгт Багерово, ул.Ленина, д.1, структурное подразделение Багеровский сельский Дом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт».

В границы избирательного округа №11 входят улицы Афанасьева, Буденного 2/5, 3-6, Ворошилова 1/1,3, Восточная, Верхняя, Геологов, Главная, шоссе Героев Сталинграда 4-16, 44-64 , Ж/д казарма, Зябрева 66-76,83-91, Котова, Крымская, Куйбышева, Менделеева, Модина, Мичурина, Науменко, Нижняя, Новороссийская, Объездная, Одесская, Октябрьской Революции, Орджоникидзе 127-161, Панкратова, Свердлова 55 (общежитие), Средняя, Феодосийское шоссе 2А -9 ,10 -57, Херсонская, Холмогорская, Цементная Слободка, Шоссе Героев Сталинграда 3,21, Энергогородок, Юз-Обинская, 9 января 1905 года. Переулки: Крымский, Менделеева, Мичурина. Также в округ входит обособленное подразделение Крымского республиканского учреждения «Противотуберкулезный диспансер в г. Керчь».

Кроме того, проголосовать можно досрочно. Для этого не требуется никаких дополнительных документов, кроме паспорта. Воспользоваться таким правом можно до 9 сентября включительно сегодня до 20.00, и в субботу – с 9.00 до 15.00.

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