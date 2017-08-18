Выделенные на капитальный ремонт деньги подрядчик клал в карман

Деньги, выделенные на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома по улице Ворошилова, использовались незаконно. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

Керченская прокуратура провела проверку законности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт многоэтажного жилого дома по улице Ворошилова.

Было установлено, что денежная сумма, перечисленная подрядчику, превышает фактически необходимую на 1,7 млн рублей. Отчетная документация, предоставленная подрядчиком, неверно отражала стоимость и объем производимых работ и не соответствовала данным.

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На основании результатов проверки прокуратура города возбудила уголовное дело в адрес должностных лиц фирмы-подрядчика. Представители компании обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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