Выдвинута версия, кем мог быть при жизни призрак Лапидария

В отделе «Лапидарий» Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоялось мероприятие, уже давно полюбившееся керчанам. Еще бы, ведь в такие дни они могут абсолютно бесплатно не только посетить экскурсию и посмотреть на каменные древности, но еще и послушать хороший концерт. Итак, речь идет о мероприятии «Ночь в музее».

Сами организаторы мероприятия попытались в этот раз провести «Ночь в музее» в легкой мистической атмосфере. Немудрено, ведь именно в Керченском лапидарии живет одна из местных достопримечательностей – привидение. Сотрудники уже даже придумали целую легенду, кем мог быть призрак при жизни. И началось мероприятие именно с рассказа о призраке, а также показа съемок с камеры видеонаблюдения и новостных сюжетов о паранормальном в лапидарии.

Так, поскольку значительная часть коллекции Лапидария – памятники погребальной культуры, то призрак скорее всего является одним из тех, чей памятник находится в коллекции. По мнению работников музея, это может быть и Афинаида, хиянка, гетера по профессии, или Майа, жена Калия, человек, решавший жить новорожденному, или нет.Это могла быть и мать-одиночка Трифонида, жизнь которой похитила Мойра, «не безвременно, а вовремя».

Мог быть этот призрак и мужским. Так, в коллекции хранится стелла Диндиана, юноши, который плыл из Алибы, пытая счастья в мелкой торговле, но возле Киммерийской земли завершил нити Мойр.

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Следом за этим, собравшиеся, (а людей было столько, что стульев в зале не хватало) представили концерт ансамбля скрипачей Лицея искусств. Зрители остались в восторге и сопровождали каждую композицию бурными аплодисментами.

И конечно же, финальным аккордом мероприятия стала сама экскурсия по лапидарию, которую провела начальник отдела «Лапидарий» Нина КУЧЕРЕВСКАЯ.

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