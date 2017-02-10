Дороги Керчи — больной вопрос для каждого, кто тут живёт или хотя бы единожды успел побывать. Качественное дорожное покрытие в городе попросту отсутствует за исключением тех мест, где недавно проводился капитальный ремонт.

Через каждые 10-20 метров автолюбитель в Керчи натыкается на ямы, выбоины и латки. Некоторые улицы города практически полностью лишились асфальтового покрытия.

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Проблема капитального ремонта дорожного покрытия Керчи не исчезает, однако её решение требует достаточно больших вложений из бюджета. Глава администрации города Владимир Подлипенцев оценил сумму, необходимую городу для ремонта дорог, в 500 миллионов рублей.

Ямы на дорогах

«Чтобы привести в порядок центральные дороги города, избежать аварийных ситуаций, требуется порядка полмиллиарда рублей. На сегодняшний день на эти цели Керчи выделяется 39 миллионов. Это капля в море», — отмечал он.

Из-за недостаточного финансирования дорожные службы города приводят дороги керчи в порядок с помощью «ямочного» ремонта, засыпая проблемные места асфальтной крошкой. Но, уже через неделю, проблемные дороги снова зияют ямами и провалами. Тогда какой смысл ямочного ремонта?

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