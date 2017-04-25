Выплаты ветеранам ВОВ: кому, сколько и когда

Ежегодно в рамках Государственной программы РК «Социальная поддержка граждан РК на 2015-2020 годы» всем участникам ВОВ осуществляются денежные выплаты. Об этом сообщает Министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Таким образом, уже начиная с апреля все ветераны, сотрудники тыла, вдовы погибших и умерших участников войны и другие категориии ветеранов и участники Великой Отечественной Войны могут рассчитывать на получение ежегодной денежной выплаты в рамках социальной программы.

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Следует отметить, что материальную помощь получают лишь те, кто проживал в Республике Крым по состоянию на 18 марта 2014 года.

В зависимости от категории граждан денежные выплаты составляют от 551 рубля до 9785 рублей.

В частности, инвалиды войны I группы, а также лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат по 9 785 рублей единовременной денежной выплаты. Инвалиды II группы — 8 550 рублей, инвалиды III группы — 7 676 рублей. Аналогичные выплаты получат бывшие малолетние узники концлагерей и гетто, признанные инвалидами. Кроме того, участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники (до 18 лет) лагерей смерти получат по 3 021 рублю. Помимо этого, семьям погибших и умерших инвалидов войны, жертвам нацистских преследований будет выплачено по 1 520 рублей.

Для других участников войны и бывших узников, а также детей партизан или тех, кто был вывезен на принудительные работы, денежная выплата составит 551 рубль.

Всего в 2017 году на данные выплаты предусмотрено 112,3 млн рублей. Органы труда и социальной защиты населения муниципальных образований, согласно заявке, профинансированы для проведения выплаты ко Дню Победы на сумму 89, 7 млн рублей.

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