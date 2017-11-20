Выпуск новостей от Сергея Бороздина звучит на нескольких радиостанциях страны

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН в ходе рабочей поездки в Москву, попробовал себя в роли ведущего новостей на радио. Его пригласили сделать выпуск новостей для программы «Авторские новости от НСН». Теперь выпуск керченско-крымских новостей от Сергея БОРОЗДИНА звучит в эфире нескольких радиостанций страны, из которого россияне могут узнать, что мост – Крымский, а скифское золото – керченское.

Суть проекта «Национальной службы новостей» такая – известные люди со всей страны сами готовят выпуски новостей, и сами же становятся дикторами своего выпуска. Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, в своём выпуске отметил 4 главные темы:

По словам Сергея Вадимовича, больше всего внимания заслуживают два варианта – Крымский и Керченский: «Здесь у меня присутствуют смешанные чувства: как керчанин я хочу, что бы мост назывался Керченский, но реально понимаю, что это больше, чем мостовое сооружение и оно несет совершенно другой смысл. Мост является связующим звеном между Крымом и Россией и, безусловно, так как это связывает весь Крым и всю Россию, то, как человек, который живет в Крыму, я хочу, что бы мост назывался Крымским».

По мнению Сергея БОРОЗДИНА, золото должно вернуться Керчь, поскольку нашли его именно в нашем городе: «Оно принадлежало Керчи, а теперь, конечно, должно служить всей РФ».

3. В Крыму отдохнуло более пяти миллионов туристов в 2017 году

В своём выпуске новостей, Сергей БОРОЗДИН на эту тему выразил сожалении: «Я понимаю, что 2017 год это был не самый лучший год для туризма в Крыму – есть падения, хотя они очень не значительные. А что касается самого города Керчи, то работа над ним уже началась. Я надеюсь, что 2018-2020 годы покажут увеличение туристов в городе Керчи, и в Крыму в целом».

4. Открытие авиационного института в Евпатории

Глава Администрации Керчи в курсе новостей и других городов полуострова. Открытие института авиации в Крыму – Сергей БОРОЗДИН считает хорошей новостью: «В новом вузе будут учиться молодые люди, соответственно, омолаживается и город, и весь Крым. Могу только положительно отозваться о том, что открывается новое учебное заведение. Хотелось бы, чтобы их было больше. В Керчи тоже нужно открыть дополнительные учебные заведения!».



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