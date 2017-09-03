Высокая пожароопасность в Крыму: предупреждение МЧС

На всей территории полуострова Крым в период с 3 по 5 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с этим на жителей республики возложен ряд ограничений.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в начале сентября на полуострове сохранится состояние высокой пожарной опасности.

В связи с этим главное управление МЧС по РК просит жителей республики воздержаться от ряда действий, среди которых устройство костров, использование мангалов с открытым огнем, пиротехнических изделий, выжигание травы.

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МЧС Республики Крым призывает жителей полуострова быть внимательными и бережными по отношению к окружающей среде.

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