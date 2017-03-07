Выставка детского творчества в центре им. Богатикова

В городском культурном центре им. Ю. Богатикова открылась выставка детских картин. Каждый может насладиться творчеством юных талантов до 13 марта.

Воспитанники кружка изостудии «Штрих» представили свои труды в рамках выставки «Мама любимая моя», посвящённой 8 Марта.

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«Наши воспитанники занимаются возрастом от 5 до 15 лет, с разным уровнем подготовки. Приятно удивляют и радуют своими непосредственными милыми работами и полётом фантазии совсем маленькие детки, которые занимаются у нас», — отмечает руководитель кружка Анна Волкова.

Выставка на втором этаже Городского культурного центра им. Ю. Богатикова. Вход свободный.



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