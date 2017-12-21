Выставка музея ЮгНИРО переезжает в новый дом

Музей керченского филиала ЮгНИРО переезжает в новый дом. Экспозицию собирали 60 лет.

Администрация научно-исследовательского института решила предоставить уникальной выставке большое помещение, достойное уникальной выставки. Раньше экспозиция была «разбросана» по трем этажам. Администрация решила ее собрать в одно место и выделила одно из самых лучших помещений в институте – актовый зал.

Данная экспозиция отражает всю историю развития рыбной промышленности. Когда керченские ученые принимали участие в больших экспедициях по всему миру.Поступление экспонатов было в основном в период бурного развития рыбной промышленности в Керчи.

Здесь посетители музея смогут могут ознакомиться с видами рыб Черного моря, орнитофауной Крымского полуострова, рыбы Антарктики, Индийского океана и много другое. За врем деятельности музей набрал своих уже постоянных гостей. Часто приезжают на выставку люди из стран ближнего зарубежья.

Старший научный сотрудник лаборатории мирового океана керченского филиала «ЮгНИРО» ФГБНУ «АзНИИРХ» Юрий КОРЗУН рассказал журналистам КерчьИНФО о том как проходит процесс переезда:

«Начался процесс с 1 декабря. Администрация отдала под музей актовый зал научно-исследовательского института. Эта составляющая нашего института имеет большое значение и для города, и для гостей, и для нашего молодого поколения тем более. Предварительно был составлен план будущей экспозиции. К работе привлекли сотрудников керченского Лапидария. Процесс перемещения экспонатов очень сложный. Экспозиция собиралась около 60 лет».

Сейчас уже освободили один зал на 2 этаже. Большую часть экспозиции перенесли на новое место. В помещении уже сделали небольшой косметический ремонт.

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Планируется, что процесс переезда закончится к февралю. Дело в том, что переезд экспозиции работники института выполняют самостоятельно. По мимо этой задачи есть еще и первоочередная работа – сдача годовых отчетов. Юрий Васильевич отмечает, что не плохо было бы иметь добросовестных помощников, которые не просто смогли бы перенести экспонаты, а отнестись к ним бережно и с уважением к труду создателей музея.



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