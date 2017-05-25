Выходные с «Феерия Тревел»: дикая природа Кавказа или традиции Атамани?

Как провести выходные, если вы любите путешествовать, но не можете надолго уехать? Туроператор «Феерия Тревел» знает, как вас порадовать!
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Для того, чтобы начать путешествовать, вовсе не нужно баснословных сумм и много времени. Удивительное рядом! Например, всего за уикенд можно посетить Казачью станица АТАМАНЬ или познакомиться с природой Кавказа.
Казачья станица АТАМАНЬ — это крупнейший (более 60 Га) и по факту единственный в своём роде выставочный комплекс под открытым небом, который способен пренести на несколько веков назад и по-настоящему ощутить дух казачества.
Чего ждать? По дороге – экскурсионное сопровождение и бесплатная дегустация кубанских вин, коньяка, чачи. На всех подворьях «Атамани» вас будут встречать с традиционным кубанским радушием. Прочувствуете атмосферу кубанской станицы: балачка, сказки, байки, частушки, театрализации, народные поделки, насыщенная концертно-развлекательная программа, конно-спортивные соревнования, джигитовка, выставки, мастер-классы и демонстрация традиционных кубанских обрядов.
Приехав на один из фестивалей, вы получите массу удовольствия и незабываемых эмоций.
1. Краевой фестиваль «Картопля цэ не цыбуля» 27 мая
2. «Фейерверк красок в Атамани» 1 июня (четверг)
3. Краевой фестиваль-конкурс народной игрушки, детских игр и традиционных угощений «Кубанские потешки» 3 июня
4. Краевой фестиваль «Гарно сальце» 17 июня
5. Краевой фестиваль вареников «Навары, мылая» 1 июля
6. Краевой фестиваль «Атамань свадебная» 15 июля
7. Краевой фестиваль «С блынцями и чаем нэ скучаим!» 29 июля
8. Краевой фестиваль традиционной выпечки «Тэщины пирижечкы» 12 августа
9. XXIV Российский детский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани»
23-24 августа (среда, четверг)
10. Краевой фестиваль традиц. кухни народов Кубани «За общим столом». Первый кубанский фестиваль традиционной культуры «Казачья слава» 25-26 августа (пятница, суббота)
11. Краевой фестиваль «Легенды Тамани». Краевая выставка-ярмарка нар. худ. промыслов и ремесел «Живое ремесло». 9-10 сентября (суббота,воскресенье)
12. Краевой фестиваль этнической кулинарии «Смачны борщец» 23 сентября
13. Краевой фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка» 7 октября
14. Краевой праздник «День станицы «Атамань» 21 октябряСтоимость тура: Экскурсионно-транспортное обслуживание – 1250 руб + переправа – 150 рублей (в одну сторону) + входные билеты.
Стоимость билетов в 2017 году:
Входной билет (взрослый) 400
Входной билет (детский), 7-14 лет 200
Экскурсионный билет (взрослый) 200
Экскурсионный билет (детский), 7-14 лет 100
Инсценировка кубанского обряда 5000
Инсценировка обряда «Хлеб-соль» 3000
Концертная программа ансамбля народной песни, 30 минут 5000
За два дня вы познакомитесь с настоящей природой Кавказа!
В первый день вы посетите хутор Гуамка, который является одним из самых живописных мест региона. Здесь всё уникально, удивительно, сказочно и экзотично. Это место чистого воздуха, богатой истории и красивой природы.
Вас ждёт увлекательная экскурсия на эксклюзивном паровозике с открытыми платформами в живописное Гуамское ущелье.
После этого вы отправитесь в плато Лаго-Наки. «Кто в Лаго-Наки не бывал, тот Кавказа не видал», — говорят про это место. Здесь вас ждёт вечерний релакс и бесконечное удовольствие – купание в геотермальном источнике: в большом бассейне с проточной горячей водой (+37°), а после этого — дегустация настоящего адыгейского сыра.
На следующий день перед вы подниметесь (на канатке или джиппе) на высоту 1745 метров: красивейшее плато на Азиш-Тау, Азишская пещера, состоящая из нескольких залов, покрытая натечными образованиями, с пещерной рекой и озером.
Перед вами откроются непревзойдённые виды на горные реки, бескрайние луга, вековые сосны и даже вечно заснеженные вершины.
Также вам удастся побывать на Хаджохской теснине!Она находится на высоте 450 м с длиной каньона в 450 м, наименьшая ширина при этом всего 1,5 м. До поверхности воды 35 м, вниз даже смотреть страшно. Но как величественно и красиво! Внизу бурлит и пенится поток.
Настоящие экстремалы могут поучаствовать в рафтинге и совершить сплав по реке.
Даты тура: 27-28 мая 2017 года
Стоимость программы: 5950/6750 руб
В стоимость программы входит:
Ночлег в отеле
Транспортное сопровождение
Работа лицензированного гида.
Работа лицензированного проводника.
Медицинская страховка
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
Паромная переправа — 150х2=300 руб.
Азишская пещера – 400/200р.(детский до 14 лет.)
Гуамское ущелье — 400/200 руб.
Экологический сбор на водопады — 300 р.(детский 200р. до 14 лет)
Хаджокская теснина – 400р. (детский 200р.)
Рафтинг – 800 р.
Термальные источники –600р. (детский 300р. до 14 лет)
Джипинг на плато Лаго-Наки – 350р. (детский 200р. до 14 лет)
Канатка — 500/250 руб.
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