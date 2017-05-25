Выходные с «Феерия Тревел»: дикая природа Кавказа или традиции Атамани?

Как провести выходные, если вы любите путешествовать, но не можете надолго уехать? Туроператор «Феерия Тревел» знает, как вас порадовать!

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Для того, чтобы начать путешествовать, вовсе не нужно баснословных сумм и много времени. Удивительное рядом! Например, всего за уикенд можно посетить Казачью станица АТАМАНЬ или познакомиться с природой Кавказа.

Казачья станица АТАМАНЬ 2017

Казачья станица АТАМАНЬ — это крупнейший (более 60 Га) и по факту единственный в своём роде выставочный комплекс под открытым небом, который способен пренести на несколько веков назад и по-настоящему ощутить дух казачества.

Чего ждать? По дороге – экскурсионное сопровождение и бесплатная дегустация кубанских вин, коньяка, чачи. На всех подворьях «Атамани» вас будут встречать с традиционным кубанским радушием. Прочувствуете атмосферу кубанской станицы: балачка, сказки, байки, частушки, театрализации, народные поделки, насыщенная концертно-развлекательная программа, конно-спортивные соревнования, джигитовка, выставки, мастер-классы и демонстрация традиционных кубанских обрядов.

Приехав на один из фестивалей, вы получите массу удовольствия и незабываемых эмоций.

1. Краевой фестиваль «Картопля цэ не цыбуля» 27 мая

2. «Фейерверк красок в Атамани» 1 июня (четверг)

3. Краевой фестиваль-конкурс народной игрушки, детских игр и традиционных угощений «Кубанские потешки» 3 июня

4. Краевой фестиваль «Гарно сальце» 17 июня

5. Краевой фестиваль вареников «Навары, мылая» 1 июля

6. Краевой фестиваль «Атамань свадебная» 15 июля

7. Краевой фестиваль «С блынцями и чаем нэ скучаим!» 29 июля

8. Краевой фестиваль традиционной выпечки «Тэщины пирижечкы» 12 августа

9. XXIV Российский детский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани»

23-24 августа (среда, четверг)

10. Краевой фестиваль традиц. кухни народов Кубани «За общим столом». Первый кубанский фестиваль традиционной культуры «Казачья слава» 25-26 августа (пятница, суббота)

11. Краевой фестиваль «Легенды Тамани». Краевая выставка-ярмарка нар. худ. промыслов и ремесел «Живое ремесло». 9-10 сентября (суббота,воскресенье)

12. Краевой фестиваль этнической кулинарии «Смачны борщец» 23 сентября

13. Краевой фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка» 7 октября

14. Краевой праздник «День станицы «Атамань» 21 октябряСтоимость тура: Экскурсионно-транспортное обслуживание – 1250 руб + переправа – 150 рублей (в одну сторону) + входные билеты.

Стоимость билетов в 2017 году:

Входной билет (взрослый) 400

Входной билет (детский), 7-14 лет 200

Экскурсионный билет (взрослый) 200

Экскурсионный билет (детский), 7-14 лет 100

Инсценировка кубанского обряда 5000

Инсценировка обряда «Хлеб-соль» 3000

Концертная программа ансамбля народной песни, 30 минут 5000

Уникальный уголок природы Большого Кавказа — высокогорное плато Лаго-Наки

За два дня вы познакомитесь с настоящей природой Кавказа!

В первый день вы посетите хутор Гуамка, который является одним из самых живописных мест региона. Здесь всё уникально, удивительно, сказочно и экзотично. Это место чистого воздуха, богатой истории и красивой природы.

Вас ждёт увлекательная экскурсия на эксклюзивном паровозике с открытыми платформами в живописное Гуамское ущелье.

После этого вы отправитесь в плато Лаго-Наки. «Кто в Лаго-Наки не бывал, тот Кавказа не видал», — говорят про это место. Здесь вас ждёт вечерний релакс и бесконечное удовольствие – купание в геотермальном источнике: в большом бассейне с проточной горячей водой (+37°), а после этого — дегустация настоящего адыгейского сыра.

На следующий день перед вы подниметесь (на канатке или джиппе) на высоту 1745 метров: красивейшее плато на Азиш-Тау, Азишская пещера, состоящая из нескольких залов, покрытая натечными образованиями, с пещерной рекой и озером.

Перед вами откроются непревзойдённые виды на горные реки, бескрайние луга, вековые сосны и даже вечно заснеженные вершины.

Также вам удастся побывать на Хаджохской теснине!Она находится на высоте 450 м с длиной каньона в 450 м, наименьшая ширина при этом всего 1,5 м. До поверхности воды 35 м, вниз даже смотреть страшно. Но как величественно и красиво! Внизу бурлит и пенится поток.

Настоящие экстремалы могут поучаствовать в рафтинге и совершить сплав по реке.

Даты тура: 27-28 мая 2017 года

Стоимость программы: 5950/6750 руб

В стоимость программы входит:

Ночлег в отеле

Транспортное сопровождение

Работа лицензированного гида.

Работа лицензированного проводника.

Медицинская страховка

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

Паромная переправа — 150х2=300 руб.

Азишская пещера – 400/200р.(детский до 14 лет.)

Гуамское ущелье — 400/200 руб.

Экологический сбор на водопады — 300 р.(детский 200р. до 14 лет)

Хаджокская теснина – 400р. (детский 200р.)

Рафтинг – 800 р.

Термальные источники –600р. (детский 300р. до 14 лет)

Джипинг на плато Лаго-Наки – 350р. (детский 200р. до 14 лет)

Канатка — 500/250 руб.

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