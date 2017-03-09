Взгляни на Крым по-другому: в Керчи открывается фотовыставка

Керчан приглашают посетить фотовыставку талантливого фотографа с мировым именем. Увиденное, не оставит вас равнодушным.

10 марта 2017 года в 16:00 часов в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника открывается выставка фоторабот Светланы Борозенцевой «Крым. Прогулки в тишине», сообщает пресс-служба музея.

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Светлана – уроженка города Краматорска Донецкой области, с 1992 года живёт в Керчи. Она окончила Национальный университет культуры и искусств (г. Киев), факультет графического дизайна. Член фотоклуба «Пантикапей», с 2009 г.– член Национального Союза фотохудожников Украины, с 2010 г.– член Американского фотографического общества РSA, имеет отличие PSA***. В 2011 г. ей присвоено звание AFIAP, а в 2013 г. – звание ЕFIAP – выдающийся художник Международной Федерации Фотографического искусства. Участник международных салонов и выставок более чем в 20 странах мира. Многие работы включены в каталоги международных и национальных фотосалонов, а также награждены дипломами, почётными лентами и медалями. Работы хранятся в частных коллекциях Болгарии, Израиля, Украины, России, Швейцарии.

Это четвёртая по счёту персональная выставка Светланы в Керчи, на которой посетители смогут увидеть Крым таким, каким видит его объектив фотохудожницы: лиричным, романтичным, неожиданным, открыть для себя заново родные пейзажи.



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