Взрывы в России: в социальных сетях сеют панику

В сети распространяются панические настроения, в связи со взрывами в Питере и Ростове-на-Дону. В пабликах различных социальных сетей появляется одно и тоже сообщение предупреждающего характера.

В нём идёт речь о необходимости крайне осторожно вести себя на улице и ни в коем случае не поднимать и не прикасаться к незнакомым предметам. Редакция публикует сообщение без правок.

«Информация такая. Ничего на улице не поднимать , ни к чему не прикасаться . По всей России закладки , мины ловушки в виде фанариков и т. д. Блестящих всяких штучек.

Только что прогремел ещё один взрыв возле школы в Ростовье.

Был обыкновенный с виду фонарик, мужчина поднял его и прогремел взрыв

Данный теракт был настроен на количество жертв » дети»

Такую же нашли минут 10 назад в порту Симферополя

Большая просьба предупредить детей что бы не поднимали не чего и не трогали на улице!!!

Проверенная информация, скоро появится в СМИ

Так же есть информация что на площадках и в общественных местах оставляют куклы, машинки, мягкие игрушки

Пускай вообще к забытым и брошенным вещам не подходят

Об этом уже говорят все СМИ.

Предупредите всех кого сможете»

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Важно отметить, несмотря на то, что сообщение носит предупредительный характер, оно способствует распространению панических настроений среди пользователей социальных сетей. В связи с этим, редакция KerchINFO.com обратилась за комментарием в керченское отделение МВД по Республике Крым. Там сообщили, что все необходимые меры по обеспечение безопасности были предприняты.

«Сотрудниками МВД по Республике Крым и его территориальных подразделений предприняты все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории Республики Крым», — отмечают в пресс-службе МВД региона.

Следовательно, уважаемые читатели, не придавайте внимания подобного рода спам-письмам в социальных сетях и не поддавайтесь провокациям анонимных пользователей интернета.



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