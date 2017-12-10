ХАХА FESTSHOW в Керчи: юмор и драйв

В эту пятницу многие керчане получили невероятный заряд позитива. Гости «ХаХа FESTSHOW» стали участниками самого смешного юмористического шоу в Керчи.
Говорят, что смех продлевает жизнь. Тогда все гости диско-холла «Камелот», которые были на шоу 8 декабря, точно станут долгожителями. В уютной атмосфере гости смогли насладиться отборным юмором участников «ХаХа FESTSHOW».
Один из соорганизаторов шоу Виталий РЕЗНИЧЕНКО отметил, что данная программа объединяет в себе юмор КВН, Comedy Club и Standup. И у этого шоу есть хорошие перспективы развития:
«Это уже второе шоу клубного формата. Мы надеемся, что это будет циклическое мероприятие. В следующем году соберем группу резидентов, которые будут постоянно трудиться над этим проектом».
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Также, Виталий поделился с КерчьИНФО информацией, о том когда пройдет следующее шоу. Выяснилось, что уже после новогодних праздников керчан ждет новый заряд позитива.
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