Хочешь хорошо отдохнуть – выбирай «Камелот»

В кафе-баре «Камелот» открылся малый банкетный зал. Это – идеальное место для проведения торжеств среди небольших компаний. Также малый банкетный зал станет прекрасным выбором для проведения делового мероприятия.

Зал рассчитан на 40 посадочных мест, его утонченная и уютная атмосфера позволит провести незабываемый вечер, насладиться теплым общением, расслабиться и получить огромное удовольствие. Малый зал открыт для гостей заведения ежедневно с 11:00 до 23:00.

Для гостей кафе-бара «Камелот» начала работу и летняя терраса, которая так полюбилась керчанам и гостям города. Здесь можно отлично провести время на свежем воздухе. Кроме того, на Пасху вы сможете насладиться прекрасным свежим шашлыком, приготовленном при вас.

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Кафе-бар «Камелот» является наиболее продвинутой площадкой Керчи. Здесь постоянно проводятся музыкальные и юмористические мероприятия, а также всевозможные конкурсы, тематические вечеринки, детские праздники и другие события. Так, 15 апреля в 20:00 состоится выпускной вечер модельной школы Sigma Scouting Керчь. Посетить мероприятие приглашаются все желающие.

Телефон для бронирования столов и заказа банкетов : +7 978 83 38 100.



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