Холод не отступает: какая погода ждет Керчь перед Пасхой

Холодная погода отступать не хочет. В городе перед Пасхой температура снизится настолько, что существует опасность замерзания овощей и фруктовых деревьев.
Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает керчан о том, что завтра, 15 апреля ночью и утром на полуострове ожидаются заморозки. Температура упадет до 0 -2 градусов.
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В сообщении говорится, что прогнозируется вероятность повреждения и гибели растений, не устойчивых к морозам. Также возможно повреждение цветков и завязи на плодовых деревьях.