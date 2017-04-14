Холод не отступает: какая погода ждет Керчь перед Пасхой

Холодная погода отступать не хочет. В городе перед Пасхой температура снизится настолько, что существует опасность замерзания овощей и фруктовых деревьев.

Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает керчан о том, что завтра, 15 апреля ночью и утром на полуострове ожидаются заморозки. Температура упадет до 0 -2 градусов.

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В сообщении говорится, что прогнозируется вероятность повреждения и гибели растений, не устойчивых к морозам. Также возможно повреждение цветков и завязи на плодовых деревьях.



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