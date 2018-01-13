Хорошее начало: крымские рыбаки увеличили улов хамсы в 2 раза

Резкое увеличение улова хамсы стало причиной роста общего показателя улова крымских рыбаков в первые дни этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского управления Росрыболовства.

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то улов рыбаков увеличился в полтора раза:

«По состоянию на 10 января текущего года общий объем добычи водных биологических ресурсов крымскими рыбаками составил 2 142 тонны, почти на 50% превысив прошлогодние показатели, когда было добыто 1 164 тонны», – отмечают в Росрыболовстве.

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Увеличение показателей связывают в ведомстве с ростом вылова хамсы: «Значительно превышено освоение хамсы – 2 058 тонн (в 2017 году – 970 т) и кефалей – почти 3 тонны (2017 – 40 кг)» – уточнили в Росрыболовстве.

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