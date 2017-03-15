Хотите похудеть к лету? Вас ждет «Табата»

Табата – это техника выполнения интервальной тренировки, система физических упражнений, которая помогает избавиться от лишнего веса. Современному человеку очень важно держать себя в форме, следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни.

Занимаясь по системе «табата», человек в среднем теряет в 9 раз больше подкожного жира, чем от 40-минутной кардиотренировки. Похудение идет без потери мышечной массы, в результате чего фигура становится подтянутой и более рельефной.

Более результативным интервальные тренировки сделает сбалансированное питание, которое поможет Вам составить тренер-диетолог.

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Хотите похудеть к лету? Табата – главный двигатель к вашей идеальной фигуре!

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Спортивный Клуб Планета «ПРОСПОРТ» Керчь



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