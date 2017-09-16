«Я люблю Керчь»: на набережной появилась красочная инсталляция

«Я люблю Керчь»: инсталляция в форме этой фразы в честь дня рождения древнего города была установлена неравнодушными горожанами на набережной. Сделать фото на память возле конструкции может каждый желающий.

Кстати, место, где установлены буквы, было выбрано не случайно, ведь за ними открывается замечательный вид на автомобильную арку Керченского моста.

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Коренные керчане не просто любят родной город, они гордятся им, его славной историей и пишут новую, в которой Керчь – город новых возможностей с незыблемыми вековыми традициями.

«Я люблю Керчь»: инсталляция в форме этой фразы в честь дня рождения древнего города была установлена неравнодушными горожанами на набережной

«С днем рождения любимый город! Мы все любим Керчь, но все любим по-разному. Мы любим ее за щедрость зелени, сладость летних фруктов, глубину морских просторов. Мы любим ее за «Эмальпосуду», за вновь строящиеся суда, удивительный вкус наших ни с чем несравнимых бычков в томате. Мы любим ее за крики чаек, смех детворы, салют в День победы. Мы любим ее за мост будущего, память прошлого и за наш сегодняшний день.»

«И все же красив над проливом рассвет

Как многие годы до нас

И городу скоро три тысячи лет,

Но как же он молод сейчас!»

Белые буквы и красное сердце – такая стела – признание в любви установлена почти в каждом городе России. Посмотреть на эту инсталляцию, сфотографироваться рядом с ней керчане и туристы смогут еще около месяца. Ближе к зиме стелу уберут до наступления теплой погоды.

Использованы материалы КерчьТВ

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