Яма во дворах Аршинцево: чья?

Ситуацию с ямой во дворах по улице Орджоникидзе, хочется назвать словами наших читателей – эпопеей. Уже вторую неделю журналисты КерчьИНФО ведут диалог с коммунальными службами и предприятиями Керчи, чтобы выяснить, исчезнет ли эта яма и чьими силами?

Напомним, что яма, создающая трудности для жителей Аршинцево появилась между домами №34 и №36 по улице Орджоникидзе несколько лет назад. Читатели КерчьИНФО прислали в редакцию фотографии плохой дороги, а также попросили разобраться с ситуацией.

Читайте: Дорогу в Мичурино включили в первоочерёдный план капитального ремонта на 2018 год

В Управлении ЖКХ Керчи пообещали нам решить проблему и выяснить причину. Начальник отдела благоустройства управления Александр ПАХОЛОКОВ рассказал, что в качестве временной меры яму можно подсыпать. Однако, неизвестно, кто должен это сделать: в Управлении ЖКХ финансирования нет, управляющая компания КП «Аршинцево» не знает, является ли эта междудворовая дорога подведомственной им (поскольку в Керчи только начинается кадастрирование дворов -прим.ред.)

Читайте: Подрядчик «Тавриды» отремонтирует две керченские дороги

Специалист рассказал, что на следующий год в управлении постараются включить эту дорогу в план текущего ремонта, или же в план Управления Единого Заказчика и отремонтировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

