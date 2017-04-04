«Ямочный» ремонт дорог в Керчи: правильно вопреки запретам

Ремонт дороги в Керчи продолжается. В данный момент рабочими наносится разметка на недавно отремонтированном участке. Вместе с тем, на улицах и во дворах, которые прилегают к ремонтируемым участкам, идет «кустарный» ямочный ремонт. Строители просто засыпают ямы, которые не засыпались годами. Из-за таких ям участок протяженностью в 50 метров автомобилям приходилось преодолевать в течение нескольких минут.

Напомним, что еще в июне 2016 года Глава Крыма Сергей Аксенов запретил проводить ямочный ремонт дорог.

«Ямочного ремонта не будет, я сказал. Это все ерунда полная. Никаких ремонтов дорог на 2 года мы делать не будем: лучше сделать меньший участок, но сделать капитальный ремонт на 10 лет с гарантией», — отметил Аксёнов.

По его словам, даже в случае крайней необходимости, следует избегать временных мер. «Временных работ с целью загладить сейчас ситуацию мы делать не будем — только капитальный ремонт», — подчеркнул он, — передает интернет-ресурс « *ПРИМЕЧАНИЯ».

Читайте: Керченские дворы наконец-то благоустроят

По всей видимости, мы имеем дело с теми самыми необходимыми мерами, о которых и говорил Глава Крыма. А управляющие компании, таким образом, пытаются наиболее рационально использовать оставшуюся асфальтовую крошку.

И понятно, что такие «заплатки» на дорогах продержатся до первого-второго сильного ливня, однако вряд ли можно сказать, что такой ямочный ремонт вреден.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

