Яму во дворах Орджоникидзе начали засыпать асфальтовой крошкой

Пятница для жителей Аршинцево оказалось полной сюрпризами – утром новость с долгой пробкой всех расстроила, зато днём начала решаться проблема с ямой на Орджоникидзе. И это уже радость!

Жители Орджоникидзе 34-36 могут начинать радоваться – сегодня ту самую яму, о которой нам писали читатели на этой неделе начали засыпать «старым асфальтом», правда видимых изменений нет, поскольку яма слишком глубокая. По информации очевидцев, ямой занялись дорожные рабочие (те самые, которые утром ремонтировали проезжую часть).

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Как выяснили журналисты КерчьИНФО, сотрудники управления ЖКХ планируют выехать в этот район в ближайшие дни. Наша редакция проконтролирует выполнение обещаний организации.

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