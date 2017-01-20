Жители Керчи активно участвуют в создании интерактивной дорожной карты Крыма. Уже 5 участков керченских дорог были прикреплены к интерфейсу данной карты.

Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, «Служба автомобильных дорог Республики Крым» обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о повреждениях на дорогах.

На сегодняшний день, из Керчи поступило много звонков на горячую линию. Самые частые жалобы на повреждённые участки дороги были с улицы Кокорина, Шоссейной улицы, улицы Вокзального шоссе и деревни Войково. Соответственно, эти участки дорог были внесены в интерактивную карту.

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Напомним, что информацию о любых повреждениях на крымских дорогах, можно сообщить по телефону +7 (978) 707-14-75 с 9.00 до 18.00 ежедневно.

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