На сцене ДК «КОРАБЕЛ» 28 января состоялась очередная встреча юмористических команд. За победу и внушительный призовой фонд в 20 000 рублей поборолись команды трёх городов.

Команды двух городов-героев и сборная столицы Крыма встретились на площадке ещё одного города-героя — Керчи. Новороссийск, или как они сами себя называют «новоросы», представила команда «Сборная Новороссийска», от Симферополя выступала женская сборная «Уж Замуж Невтерпёж», а город-герой Севастополь представила команда «Юра, Прости».

Кроме команд этих трёх городов керченского зрителя также веселили замечательные ведущие Владимир Чичиланов и Виталий Резниченко, стендапер Владислав Ильченко и корреспондент рубрики «Ехидный взгляд с горы Митридат» Денис Шершавый.

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Мероприятие открылось с показа дефиле девушек из скаутингового агенства SigmaScouting.

Перед началом первого этапа баттла было выбрано жюри из зала. Ими стали случайные зрители из 5-го ряда. В подарок членам жюри были вручены сертификаты на бесплатное посещение следующего «ХАХА БАТТЛа», которое состоится 25 февраля в ДК «КОРАБЕЛ».

Участники «ХАХА БАТТЛа» уже не раз выступали на сцене и занимали призовые места в различных конкурсах, поэтому уже с первого этапа ощущался высокий уровень подготовки команд.

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В первом конкурсе «Приветствие», благодаря своим остроумным шуткам, командам сразу удалось разогреть керченскую публику. Не обошлось и без юмора про Керченский мост. С этой беспроигрышной темы началось выступление севастопольской команды «Юра, Прости».

В конкурсе «Вопрос — ответ» приняло активное участие много керчан, но особенно отличилась и развеселила публику колоритная работница завода «Залив» Вера, работающая в охране труда.

Все ответы на вопросы из зала были очень оперативные и смешные. Не менее весёлыми были и танцы команд в музыкальных паузах между вопросами, особенно в этом отличилась команда «Юра, Прости». Авторы пяти самых смешных вопросов получили в подарок от спонсора мероприятия спортивного клуба Планета «ProSPORT» 5 сертификатов на услуги заведения.

В завершающем конкурсе, «музыкалке», своим прекрасным пением со смешными текстами керченского зрителя обаяла женская сборная Симферополя «Уж Замуж Невтерпёж» и песни пчёлки Майи в исполнении команды «Сборная Новороссийска».

Финальный конкурс завершился на прекрасных словах из песни севастопольской команды: «Там, где горы синие, там где даль красивая, есть город Керчь…».

Как и было обещано организаторами «ХАХА БАТТЛа», среди зрителей был разыгран планшет, обладателем которого стала случайная девушка из зала.

Команда «Сборная Новороссийска» особенно полюбилась керченской публике. Три харизматичных молодых человека своими шутками, танцами и обаянием просто покорили жителей города. Каждое выступление команды сопровождалось громкими аплодисментами и репликами из зала.

После финала, в ожидании окончательных результатов, керченские зрители любовались прекрасным показом вечерних и коктейльных платьев от «Вечирки».

По результатам трёх конкурсов победителем «ХАХА БАТТЛ» стала команда «Сборная Новороссийска», вторыми стали представители из Севастополя, замкнула тройку женская сборная из Симферополя «Уж Замуж Невтерпёж».

Напомним, что 25 февраля на сцене ДК «КОРАБЕЛ» состоится очередной «ХАХА БАТТЛ» городов, кроме этого керчане увидят выступления стендаперов и битву камеди — дуэтов.

Всем желающим приобрести билеты обращаться по телефону +7978 818-80-51 или в кассы ДК «Корабел». Приходите, Вас ждёт много качественного юмора и море позитивных эмоций!

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