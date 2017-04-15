Яркий финал «Beauty Body» проекта: как это было

В Керчи завершился спортивный проект «Beauty Body». Победители получили не только ценные призы, но и красивое тело.

В январе 2017 года стартовал второй сезон уже известного в городе «ВВ проекта». Основная его цель — привести участников в соревновательную форму для сражений на городских, региональных и всероссийских соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини.

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Каждый из участников проекта прослушал семинары по диетологии (как по спортивному, так и по здоровому питанию), посещал регулярные силовые тренировки, кроссфит, мастер-классы по позированию, по нанесению макияжа, получил помощь в составлении индивидуальных программ для занятий в тренажёрном зале, а также научился актёрскому мастерству и многому другому.

Важно отметить, что до финала дошли далеко не все конкурсанты. Некоторые по той или иной причине были вынуждены сойти с гонки. Остались самые выносливые и трудолюбивые.

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Финалистов судила компетентная судейская коллегию, которую составили:

Иванов Александр — президент Федерации Бодибилдинга Крыма

Гаврилов Егор- чемпион Крыма по Бодибилдингу, финалист Чемпионата России

Главатских Ольга — судья 1-ой категори, мастер спорта России по пауэрлифтингу

Ковалёв Сергей — президент Федерации Бодибилдинга Кировского района, призёр Чемпионата Крыма по Бодибилдингу

После финального дефиле и демонстрации своих результатов жюри объявило результаты второго сезона «ВВ проекта».

Победительницей в номинации «Фитнес бикини до 165 см» — АВЕРИНА Валерия

Победу в категории «Фитнес бикини выше 165 см» одержала Юлия СОЛОХА.

Так как до финала проекта дошёл лишь один парень, он автоматически и стал победителем в номинации «Менсфизик» — ПОПУЧЕЕВ Алексей.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает, чтобы спорт оставался частью вашей жизни, а результаты всегда приносили удовольствие.

Отметим, что сразу после соревнований девушки и Алексей отправились на Кубок Крыма в Евпаторию, который проходит 15 апреля. Желаем им там удачи!



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