Ярмарку от «Вкуса жизни» перенесли из-за погоды

Из-за непогоды ярмарка, которую организовывает кафе «Вкус жизни», переносится на 29 апреля. Все желающие смогут принять участие в мероприятии.

В Керчи очень много талантливых людей, которые своими руками делают порой невероятно красивые и удивительные вещи. Посмотреть на изделия своими глазами и приобрести что-нибудь на память приглашает кафе «Вкус жизни».

На ярмарке, 29 апреля, будут представлены изделия ручной работы в более чем 15 направлениях. Это всевозможные аксессуары, игрушки, фетровые, глиняные, кожаные изделия и прочее.

Кроме того, организаторы обещают провести показательные мастер-классы по мыловарению, в котором смогут принять участие самые маленькие гости мероприятия. Помимо всего вышеперечисленного, повара кафе «Вкус жизни», организуют «Воскресное барбекю».

Посетители смогут попробовать вкуснейший шашлык, плов в казане, ароматные хот-доги и шаурму. Ярмарка состоится на летней площадке кафе «Вкус жизни» по адресу ул. Айвазовского, 7 (возле колеса обозрения). Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00.

Вход свободный.

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