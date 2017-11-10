Является ли Крым дотационным?

С момента Референдума о статусе Крыма в 2014 году и присоединения полуострова к Российской Федерации не утихают разговоры и пересуды о том, что Республику стране содержать невыгодно, и регион является дотационным. Журналисты КерчьИНФО попытались разобраться что к чему.

Уже четвертый год подряд ряд СМИ выпускает статьи о том, что Крым – не является самодостаточным, а журналисты и медийные личности пытаются рассчитать, во сколько же денег Российской Федерации обходится содержание полуострова.

Так, по словам экс-заместителя Министра финансов России Сергея АЛЕКСАШЕНКО, в год Россия для Крыма выделяет около 3-3,5 млрд долларов.

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Однако если воспользоваться официальной информацией Федеральной налоговой службы и посмотреть отчеты о поступлении налогов в федеральный бюджет из Республики Крым и Севастополя, то можно увидеть, что из Республики в бюджет федерации за период с января по июль 2017 года поступило 11 778, 4 млн рублей, а из г. Севастополь – 2 268, 9 млн рублей.

Уточним, что это не самые маленькие денежные суммы. Из Республики в федеральный бюджет налогов поступает больше, чем из Костромской, Тульской, Саратовской, Нижегородской и ряда других областей, краев и республик, а Севастополь опережает Забайкальский край, а также Республики Тыва, Алтай, Хакасия и др.

Таким образом становится понятно, что информация о дотационности Крыма не является правдивой. А СМИ, публикующие подобные статьи, распространяют фейковые новости о Крыме.

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