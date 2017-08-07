Юбилей ДОСААФ в Керчи: план мероприятий

Юбилей ДОСААФ в Керчи: план мероприятий
Август 07 09:14 2017

В Керчь придет очередной пробег. Мероприятие посвящено 90 – летию со дня основания ДОСААФ России. 
15 августа в город Керчь прибудут участники международного комбинированного пробега, посвященного 90 – летию со дня основания ДОСААФ России.

Девиз пробега – «С Востока на Запад – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

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В связи с этим, в этот день в городе пройдет ряд мероприятий:

  • 18.00 ч. торжественная встреча участников пробега в сквере Славы, возложение цветов, митинг.
  • 19.00 ч. на площади Ленина состоится торжественная передача иконы Покрова Божьей Матери представителям Керченской епархии, крестный ход до храма Иоанна Предтечи.

На большом экране состоится демонстрация фильма о ДОСААФ, после чего юнармейцы под руководством Керченского отделения «Союза десантников Крыма» осуществят показательные выступления, имитирующие бой с противником.

Во время всего мероприятия на площади будет экспонироваться техника Керченского отделения ДОСААФ

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