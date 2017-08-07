Юбилей ДОСААФ в Керчи: план мероприятий

В Керчь придет очередной пробег. Мероприятие посвящено 90 – летию со дня основания ДОСААФ России.

15 августа в город Керчь прибудут участники международного комбинированного пробега, посвященного 90 – летию со дня основания ДОСААФ России.

Девиз пробега – «С Востока на Запад – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

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В связи с этим, в этот день в городе пройдет ряд мероприятий:

18.00 ч. торжественная встреча участников пробега в сквере Славы, возложение цветов, митинг.

19.00 ч. на площади Ленина состоится торжественная передача иконы Покрова Божьей Матери представителям Керченской епархии, крестный ход до храма Иоанна Предтечи.

На большом экране состоится демонстрация фильма о ДОСААФ, после чего юнармейцы под руководством Керченского отделения «Союза десантников Крыма» осуществят показательные выступления, имитирующие бой с противником.

Во время всего мероприятия на площади будет экспонироваться техника Керченского отделения ДОСААФ

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