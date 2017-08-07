Юбилей ДОСААФ в Керчи: план мероприятий

В Керчь придет очередной пробег. Мероприятие посвящено 90 – летию со дня основания ДОСААФ России.
15 августа в город Керчь прибудут участники международного комбинированного пробега, посвященного 90 – летию со дня основания ДОСААФ России.
Девиз пробега – «С Востока на Запад – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».
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В связи с этим, в этот день в городе пройдет ряд мероприятий:
На большом экране состоится демонстрация фильма о ДОСААФ, после чего юнармейцы под руководством Керченского отделения «Союза десантников Крыма» осуществят показательные выступления, имитирующие бой с противником.
Во время всего мероприятия на площади будет экспонироваться техника Керченского отделения ДОСААФ
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