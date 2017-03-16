Юлия Самойлова рассказала правду о своей поездке в Керчь

Певица, которая будет представлять Россию на «Евровидении 2017», рассказала о своей поездке в Керчь. В июне 2015 года она принимала участие в фестивале « «Мир спорта и добра». О своей поезде она рассказала в интервью «Медузе».

Юлия Самойлова — певица, которая должна в мае текущего года отстаивать честь страны в Киеве на «Евровидении-2017», рассказала о поездке в Керчь. Именно эта поездка поставила под сомнение возможность участия исполнительницы в международном песенном конкурсе.

Юлия отметила, что ехала в Керчь, как и в любой другой город.

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«Я ехала туда (в Керчь. – прим. ред.) так же, как в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: “Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!” Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – рассказала певица.

Напомним, из-за того, что россиянка Юлия Самойлова приезжала в Керчь в июне 2015 года, её могут не пустить на песенный конкурс «Евровидение — 2017», который в этом году будет проходить в Киеве. Крым, согласно закона Украины, является временно оккупированной территорией и въезд на его территорию регламентируется специальными документами государственных учреждений Украины.



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