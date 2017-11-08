Юная керчанка лучше всех играет гамму

В детской музыкальной школе №2 прошел конкурс среди юных скрипачей «Я лучше всех играю гамму». Победителем стала учащаяся 2 класса Виталина БОРЕЙКО.

Гаммы и арпеджио являются важнейшим материалом для работы скрипача над развитием исполнительской техники. Технические зачёты регулярно проводятся на всех отделениях школы.

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В этом году, на отделении струнно-смычковых инструментов, зачет провели в виде конкурса. Благодаря опытному наставнику и личным стараниям Виталина отлично проявила свои знания и талант.

Преподаватели ДМШ №2 и сами активно принимают участие в различных музыкальных конкурсах. Показывая хорошие результаты, они пополняют коллекцию школы новыми наградами.

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