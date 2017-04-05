Юная керчанка взяла Гран-при престижного московского фестиваля

В Москве состоялся Х Московский Международный Открытый Фестиваль академического сольного пения «Серебряный голос». Тема мероприятия была выбрана патриотическая: «Русской музыки чарующие звуки». Конкурсанты исполняли произведения легендарных отечественных музыкантов и композиторов.

Фестиваль проводился ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр» при поддержке Департамента культуры города Москвы и при участии общественных организаций и бизнес-партнеров с 21 по 27 марта 2017 г. в г. Москве.

В конкурсной программе II тура Фестиваля приняли участие конкурсанты из 26 регионов России, Украины, Белоруссии и Азербайджана. Всего 141 участник.

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Честь Керчи с достоинством представила воспитанница керченской Детской школы искусств Изабелла Шенгур, став обладательницей Гран-при фестиваля.

Конкурсные прослушивания длились 4 дня, поскольку было большое количество желающий. Жюри выделило её среди 280 участников.

Покорять столицу девушка отправилась вместе с концентмейстром — Ковалёвой Владой Вячеславовной и своим преподавателем — застуженным работником культуры Республики Крым с 50-летим стажем работы Ледниченко Светланой Михайловной.

«Она очень талантливая девочка. Даже жюри отметило её «открытием фестиваля», — вспоминает педагог Светлана Михайловна.

Важно заметить, что это был не просто песенный конкурс, а фестиваль, который проводился в преддверие 870-летию города Москвы.



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