Юная красавица из Керчи стала лучшей в Крыму

Юная красавица из Керчи покорила строгое севастопольское жюри. Радостной новостью с редакцией поделились создатель модельной организации MegaPhotoDay Юлия Павликова.
Дарья Карнацкая, которая представляла Керчь на престижном конкурсе в Севастополе — «Юная Красавица России 2017», одержала победу, обойдя 25 конкуренток.
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«Теперь Дашу ждут ещё два месяца усиленной подготовки для Всероссийского конкурса «Юная Красавица России 2017». И уже в конце апреля мы пожелаем Даше в добрый путь», — рассказывает Юлия Павликова.
Юная модель получила в подарок 35 тысяч рублей и поездку на московский конкурс.
Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает к удачи на грядущем конкурсе в столице России.