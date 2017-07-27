«Юная звезда Крыма 2017»: финал уже скоро

Совсем скоро в Керчи состоится финал детского фестиваля красоты и таланта «Юная звезда Крыма 2017». Участницы конкурса продолжают репетировать и отрабатывать концертные номера, чтобы на финальном концерте удивить всех зрителей своими дарованиями.

Вчера юные керченские звездочки провели генеральную репетицию мероприятия. Претендентки на звание самой талантливой неустанно отрабатывали свои номера. Несмотря на то, что это еще не финальный концерт, девочки и девушки старались показать все, на что способны и полностью выкладывались на сцене.

Финальное выступление красавиц состоится уже на этих выходных. Грандиозного мероприятие пройдет 29 июля в 18:00 в кофейне «КОФЕЕК» по адресу ул. Мирошника 1Б.

Возрастной диапазон участниц: от 4 до 18 лет. На фестивале девочки и девушки продемонстрируют не только свою красоту и молодость, но также и уникальные таланты: вокальные, хореографические, модельные и другие умения.

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Зрителей мероприятия ждет незабываемое шоу. Участницы конкурса-фестиваля проявят себя в индивидуальных и групповых выходах. Вы станете свидетелем фееричных хореографических композиций, четко отработанных дефиле и эксклюзивных номеров от каждой из претенденток на победу.

Все участницы мероприятия получат ювелирные подарки от спонсоров и партнеров, а самые яркие керченские звездочки подпишут контракты с международными компаниями, получат приглашения на конкурсы красоты и станут моделями глянцевых журналов.

Один из главных призов фестиваля «Юная звезда Крыма 2017» — 30 тыс. рублей на обучение в модельной школе.

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