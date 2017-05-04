Юнкоры снимали сюжет в Аджимушкае

Студия «Артек—медиа» в Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен снимала ролик в рамках учебной программы «Юный корреспондент».
Учебный фильм посвящен Дню Победы и истории Крыма. Студия является частью центра дополнительного образования и детского творчества Международного детского центра «Артек«.
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Фотоотчет о съемках ролика смотрите ниже
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