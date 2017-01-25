С 17 ноября по 05 декабря 2016 года, в КДК «Корабел» , при поддержке «РОС ИЗО» и «Почта России», с успехом прошел Образовательный просветительский проект «Место встречи с искусством». Выставка работ художников.

В передвижной фонд вошли репродукции картин таких советских мастеров, как Александр Дайнека, Александр Лактионов, Павла Корина и других живописцев. Выставку посетили более 3000 керчан и гостей города.

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В рамках проекта состоялся межрегиональный конкурс юных художников «Моя картина», первое место в котором завоевала учащаяся 7-Б класса, Морского Технологического Лицея (МЛТ) — Маргарита Микулец г. Керчь.

Маргарита была приглашена на главное новогоднее представление России — Кремлевскую елку в Кремлевский Дворец Съездов.

Юное дарование занимается в ИЗО студии «Радуга». Студия работает на базе КДК «Корабел». КДК «Корабел» поздравляет Маргариту с успехом и желает новых творческих побед.

Отдельную благодарность администрация Дворца выражает руководителю кружка изобразительного искусства Сороколетовой Ирине Александровне.

Нам удалось пообщаться с Ириной Александровной и задать пару вопросов:

Вы не первый год знакомы с Маргаритой, что первое приходит на ум, когда вы представляете этого человека?

Ирина – Очень талантливая и воспитанная девочка. Удивительно, как она все успевает? Учится хорошо, страстно любит рисовать, да еще и на гитаре играет. При нашей первой встрече, я назвала Маргариту – Марго (улыбается), с тех пор так и повелось.

Конкурс «Моя картина» проводился не только в Керчи. Кто-то еще из ребят выиграл поездку в Кремлевский Дворец Съездов?

Ирина – Да, я знаю, что поехали ребята из Ялты и Евпатории… Отдельное спасибо организаторам проекта. Все транспортные расходы, проживание и оплату экскурсионной программы они взяли на себя. Прекрасные условия, уверенна, детям эта поездка запомнится на всю жизнь.

Расскажите немного о вашей студии

Ирина – основным направлением нашего кружка является декоративно-прикладное искусство. Современные дети очень перегружены. Но на наши занятия у них всегда находится время. В нашей студии царит добрая, семейная атмосфера. Здесь дети отдыхают от школьных забот, полноценная арт-терапия.

Пожелаем ИЗО «Радуга» ярких красок, творческих успехов и громких побед!!!

Текст: Z_e4