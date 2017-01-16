В танцевальном центре Костроминых прошел мастер-класс по танцам. Его провели легенды танцевального искусства в Крыму.

Под руководством бронзовых призёров чемпионата Мира и Европы-Евгения и Оксаны Костроминых в ДК Корабел состоялся мастер-класс по латиноамериканской программе.

Мероприятие провели танцевальная пара — Филипп Елизаров, солист Севастопольского Академического Театра Танца и заслуженная артистка Крыма — Марина Супрунова. В спортивном танце эта пара является одной из ведущих танцоров Крыма и РФ.

В мероприятии приняли участие выступающие танцовщики в жанре спортивного танца. Каждый присутствующий почерпнул для себя новую информацию, отточил мастерство и пообщался с единомышленниками.

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