Юные керчане собрали ворох наград в Севастополе

Целых десять первых мест заняли юные керченские танцоры на соревнованиях в Севастополе. «Танцевальный центр Костроминых» как всегда показал высший класс, и привез с Открытого Всероссийского фестиваля, который назывался «Кубок Черного моря», множество наград.

В суммарном зачете, керчане заняли 10 -первых мест, 7 — вторых места, 2-третьих места, 1-четвёртое, 2-пятых и 2-шестых места. Редакция KerchINFO.com представляет вам результаты соревнований.

Результаты:

1-е отделение.

Блашко Злата-Юв1 Дебют-1 место, школа-2 место.

Ященко Игорь — Модельская Полина Юв2 Дебют-1 место. школа-1 место.

Нестеренко Михаил- Литвинова Мария Юв1 Дебют-1 место. школа-1 место.

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2-е отделение.

Крайнова Ксения Юв 2 «Н» соло- Латина — 2 место, Стандарт- 2 место, Общий зачёт — 3 место.

Костромин Владислав — Соколова Дарина Юв1 «Н» Общий зачёт -1 место, Латина — 1 место, Стандарт — 4 место.

3-е отделение.

Мельниченко Денис — Гора София Юв-2«Е», Многоборье -1 место, Лаина -1 место, Стандарт-2 место.

Коженцев Андрей — Костюкова Алина Юн-1 «Е», Латина — 1 место, Стандарт — 2 место, Юн2 «Д» Латина-2место.

Гапченко Виктор — Галяберда Виктория Юн-1 «Е» Стандарт-3 место, Латина — 2 место.

Филатов Даниил — Вегерова Виктория Юн 1 « Е» Латина — 5 место , Стандарт — 5 место,

Демаков Николай — Миркун Полина Юн1 «Е»-Стандарт-6 место, Латина-6 место.

Фото: Евгений Костромин

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