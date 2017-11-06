Юные керчане стали лауреатами Всероссийского вокального конкурса

В конце октября в Ялте прошёл IX Всероссийский конкурс вокального искусства имени Полудённых. Наш город на конкурсе представили ученики Детской музыкальной школы №1. Домой юные музыканты вернулись с победами.

На вокальные соревнования приехали ребята из Москвы, Калуги, и со всех регионов Крыма – всего в конкурсе участвовали почти сотня солистов и 22 ансамбля. Все артисты выступали в разных жанрах – демонстрируя и народное, и эстрадное и академическое исполнение. Среди большого множества участников керчанам всё же удалось выделиться. Так, Илья Чуприна, ученик отделения сольного пения ДМШ №1 стал победителем в своей возрастной категории в жанре академического вокала и среди 27 участников получил диплом Лауреата I степени. В жюри отметили хорошую вокальную подготовку, чуткую музыкальность и исполнительскую культуру Ильи.

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Нельзя было не оценить выступление Образцового хорового коллектива «Кампанелла» МБУ ДО «ДМШ №1». В конкурсе участвовала старшая группа хора в номинации «Хоровой ансамбль». По словам членов жюри, коллектив сразу выделился своим профессионализмом, бережным отношением к звуку. А публика оценила артистизм и исполнительскую свободу участников хора. Хор «Кампанелла» получил звание лауреата Гран-при Всероссийского конкурса.



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