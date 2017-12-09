Юные керчане встретились с Дедом Морозом из Великого Устюга

В Керчь приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Сказочный герой пообщался с юными керчанами в ДК «Корабел».



В фойе ДК «Корабел» было не протолкнуться. Все пространство помещения заняли самые маленькие жители города, а также их родители. Кроме того, на мероприятии присутствовал заместитель главы администрации города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

На встречу с Дедом Морозом керченские ребятишки пришли подготовленными, с письмами, для которых в ДК «Корабел» был организован специальный пункт приема.

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Юные керчане активно реагировали на появление сказочного героя: громко хлопали и кричали. Вместе с Дедом Морозом дети дружно призывали зажечься новогоднюю елку, а также наблюдали за театрализованным представлением, организованным творческими коллективами города.

Праздничное мероприятия не прошло и без недостатков. Керченские мамочки жаловались на нехватку мест в зале. К тому же, немного задержался выход Деда Мороза, а маленьких детишек и вовсе не подпустили к сказочному герою.

Тем не менее, в Керчи встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга стала одним из первых новогодних мероприятий, которое подарило юным керчанам заряд предпраздничного настроения и позитива.

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