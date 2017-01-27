В прошедшие выходные в Севастополе состоялся турнир по спортивным бальным танцам. Керчане на достойном уровне защитили честь города.

В городе Севастополь 22 января 2017 года состоялся турнир по спортивным бальным танцам, в котором приняли участие воспитанники Танцевального центра Костроминых из города Керчи. Дети показали высокий уровень мастерства.

Результаты турнира

Даниленко Максим-Соколова Дарина Ювеналы 1 — 1место

Крайнова Ксения Ювеналы 2 Соло — 1 место

Лопушанская Татьяна Юниоры 1 Соло — 1 место

Мельниченко Денис — Гора София Ювеналы 2 Стандарт — 2 место, Латина — 2 место, Кубок Латина 1 место, Стандарт 1 место

Гапченко Виктор — Галеберда Виктория Ювеналы 2 — 4 место

Коженцев Андрей — Костюкова Алина Ювеналы 2 — 5 место

Редакция KerchINFO.com поздравляет юных танцовщиков с победами, желает с каждым днем становиться все лучше и привозить в родную Керчь все больше и больше медалей.

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