Юные керченские дзюдоисты сразились в местном первенстве

Минувшую субботу в Керчи можно назвать спортивной. В пансионате «Москва» прошёл турнир по мини-футболов для ветеранов, во Дворце Спорта «Судостроитель» прошло первенство ДЮСШ № 4 по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006 – 2008 года рождения.

Соревнования проходили в зале борьбы Дворца Спорта «Судостроитель». В спортивный клуб «ПЛАНЕТУ ПРОСПОРТ» свои победы привезли воспитанники Олега СЕРГЕЕВА и Михаила БАКИНА.

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Первые места заняли Сергей БОЛДЫРЕВ, Дамир ДИТАНОВ и Каролина КУРУДИМОВА. Бронзу завоевали Евгений БРОВКО и Кирилл БУРДУЖА. Поздравляем юных спортсменов!

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