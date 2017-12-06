Юные керченские футбольные болельщики могут получить новогодние подарки от футболистов

В конце ноября Российский футбольный союз запустил новогодний проект: юные болельщики национальной сборной, которым еще нет 14 лет могут поделиться своими мечтами в письме или видео-обращении, а игроки сборной отберут самые волнующие детские истории и выступят в роли волшебников – исполнят детские мечты.

Идею исполнения желаний поддержал и керченский футбольный клуб “Океан”.

Тем, кто хочет получить подарки от керченского футбольного клуба от профессиональных футболистов, играющими в Премьер лиге Крымского футбольного союза, нужно успеть до 20 декабря написать Новогоднее письмо с рисунком или видео-поздравлением и отправить его на почту 2018@oceanfc.ru.

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Главными по исполнению детских желаний в Керчи станут Президент керченского футбольного клуба «Океан» Олег КРИШТАЛЬ, а также руководитель детского футбольного клуба «Океанчик» Татьяна БОГДЕЦКАЯ-АДАМЕНКО. Они исполнят самую необычную мечту кого-то из маленьких болельщиков.

Те, кто хочет поучаствовать и в общероссийском конкурсе нужно успеть до 13 декабря продублировать свои письма по адресу: podarok@rfs.ru

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