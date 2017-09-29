Юные керченские теннисисты заняли призовые места в Севастополе

В середине сентября в Севастополе прошел турнир по теннису. Ребята из керченской теннисной секции на базе спортивного клуба “Планета ПРОСПОРТ” привезли с соревнований дипломы и кубки серебряных и бронзовых победителей.

Керченские спортсмены уже не в первых раз привозят в родной город победы. Артур Саранди занял второе место, Андрей Трипалюков – третье.

«Обоим мальчикам не больше десяти лет, однако они выступают со старшими детками и борются на равных» – отмечает тренер Игорь Трипалюков.

Вообще, самый лучший возраст для начала занятий теннисом – 5-6 лет, если речь идет о результате, считают тренер.

«Восемь лет для тенниса уже поздновато, в этом возрасте уже нужно ездить по соревнованиям и зарабатывать определенный рейтинг. От того, какое место ребенок займет на соревнованиях, зависят его очки. Поэтому все ездят на турниры. Сумма очков попадает в российский теннисный рейтинг и спортсмен с каждый годом «растет». Попадаешь в десятку, уже и спонсоры появляются» – улыбается Игорь Сергеевич.

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Немногие керчане знают, что в нашем городе есть теннисные секции.

«Я еще в 26 школе секцию веду. Такая вот у нас проблема, районами все, районами. Менталитет керченский – у нас три остановки это далеко для некоторых. Там они кучками ходят, а уже сюда, на Мирошника, надо же ехать. Привезти, отвезти. Нужно популяризировать этот вид спорта» – считает тренер.

Он также рассказал о занятиях на базе спортивного клуба “Планета ПРОСПОРТ”: «Кружковая работа в секции предполагает трехразовые занятия. Секции ведут три тренера Александр Савчук, Дмитрий Марченко и я, Игорь Трипалюков. Абонементская оплата – 2 тысячи рублей в месяц, 12 тренировок. Однако в групповых занятиях результат минимизирован. Результат приходит с индивидуальным подходом. Но, к сожалению, не каждый может позволить себе ежедневные индивидуальные тренировки. Поэтому мы рады всем – и тем, кто просто решил оздоровиться и тем, кто собирается заняться этим видом спорта профессионально!».

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