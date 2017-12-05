Юные керченские художницы стали призёрами столичных конкурсов

Ученицы изостудии «Штрих» керченского Дома культуры привезли призы с конкурсов рисования Москвы и Петербурга.

Карина ЛАЛАЯН стала призёром конкурса «Бережем планету вместе: натуральная черепица BRAAS». Юная керчанка отправила на конкурс работу под названием – «Мать природа защитит», организаторы высоко оценили её работу – девочке, а также ещё пятерым победителям подарили мобильные телефоны.

В Конкурсе участвовали более 2 000 детей — от 3 до 16 лет. Из 2 450 работ, которые прислали со всех уголков России, а также Белоруссии, Украины, Казахстан на конкурс было выбрано 6 победителей,получившим мобильные телефоны.

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Ещё одна учащаяся керченской изостудии Анастасия АХРОМЕЕВА стала победительницей в 1-ой международной биеннале печатной графики «Дети и море» в Петербурге, получив в качестве призов – диплом победителя и футболку.



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