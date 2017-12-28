Юные «Океанчики» встретились с Дедом Морозом

В преддверии главного праздника по всей стране проходят новогодние утренники. Воспитанники детского футбольного клуба «Океанчик» тоже встретились со сказочными героями и получили приятные подарки.

Керченский «Океанчик» уже второй год учит самых маленьких спортсменов азам футбола, развивает детскую моторику, учит дружбе и добру. Эта уникальная по крымским меркам спортивная школа работает под патронатом единственного профессионального футбольного клуба города-героя Керчь – ФК «Океан». На занятия приходят самые энергичные и непоседливые дети от трех до шести лет. А потому и утренник у них не обычный. Он полон спортивных конкурсов и соревновательных игр.

Президент футбольного клуба «Океан» Олег КРИШТАЛЬ лично курирует проект:

«Для нас и для Керчи важно выстроить вертикаль развития клуба и футболистов, как это принято в мировой практике. Чтобы с детства у детей и молодёжи был стимул развиваться и попасть в профессиональный спорт. Поэтому мы сотрудничаем с такими футбольными клубами как «Краснодар» и «Кубань», делимся с ними опытом, отправляем своих специалистов в командировки. Хочу отметить и директора «Океанчика» Татьяну БОГДЕЦКУЮ-АДАМЕНКО, которая в этот проект вкладывает все свои силы и душу. Хочется, чтобы такие проекты, как «Океанчик» открывались и в других видах спорта, чтобы наши дети могли раскрыть себя не только в футболе».

У юных спортсменов – хорошие наставники и хорошие перспективы:

«Дети от 3 до 6 лет сначала занимаются в нашем клубе. Выпускники «Океанчика» переходят в детскую футбольную Академию «Океан» в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ». Дети растут, и мы надеемся, что наши воспитанники будут в будущем играть во взрослой команде «Океан», – рассказывает руководитель клуба «Океанчик» Татьяна БОГДЕЦКАЯ-АДАМЕНКО.

На днях самые активные «Океанчики» поздравили керчан и сборную России по футболу с помощью видеопоздравлений и своих рисунков. Лучшие из них получат призы и сладости. Вот так ярко и празднично проходят дня в первом детском футбольном клубе Крыма!

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Новогодний утренник посетил глава Администрации Сергей БОРОЗДИН. Он отметил необходимость такого футбольного клуба для нашего города. Сергей Вадимович уверен, что здесь растет достойное поколение керченских футболистов. В качестве подарка от главы городской администрации все маленькие футболисты получили билеты на праздничный Новогодний спектакль в городском Дворце культуры.

А по окончанию праздничных каникул двери футбольной школы вновь распахнутся, и снова более 250 ребятишек будут заниматься спортом и футболом!

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