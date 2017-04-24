Юный керченский дзюдоист привез домой кубок

В городе Саки, 21-22 апреля прошел турнир по дзюдо, в котором приняли участие самые юные спортсмены. Турнир проходил в трех возрастных категориях: 2005-06, 2007-08, и 2009-10 годов.

Наш земляк, керчанин Сергей Болдырев, занял первое место в весовой категории до 25 килограмм. Он был награжден почетной грамотой, а также медалью и кубком. Нельзя не отметить, что Сергей – воспитанник спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ», а тренером его является Олег Сергеев.

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В финальном поединке у Сережи проходили броски, к тому же он ловко уходил от подножек и захватов соперника, что в результате и привело его к заслуженной победе. Редакция КерчьИНФО присоединяется к поздравлению бного чемпиона и желает ему дальнейших спортивных побед и достижений.

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