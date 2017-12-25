Юных футболистов ждут «игровые» каникулы в Керчи

В новогодние каникулы в Керчи с 3 по 8 января пройдёт шестой Всекрымский открытый рождественский Детско-юношеский турнир по футболу. В мероприятии примут участие более 40 команд.

Как рассказал организатор турнира Владимир СЕМЕНЦОВ соревнования пройдут в санатории «Москва-Крым», провести «футбольные» зимние каникулы приедут спортсмены почти из всех регионов Крыма:

«Команды из Крыма, начиная с 2010-го года рождения и до 2004-го. То есть футбольный клуб «Таврия» выступает практически по всем возрастам. Очень хорошо представлена детская спортивная школа города Саки, Джанкоя (спортивная школа «Авангард») и Красноперекопска (спортивная школа «Смена»), футбольные клубы Севастополя: ФК «Капитан», ФК «Витория», ФК «Атлантика» и ФК «Победа», ФК «Крым-теплица» под вопросом, ФК «Новый свет», ФК «Динамо» и ФК «Теодор» (Феодосия). Керчь – представляет – ФК «Океан», ДЮСША Керчь и ДЮКФП Керчи и детская футбольная Академия ФК «Океан» Керчь. Ожидаются гости из Темрюка».

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По словам организаторов, рождественский турнир не просто соревнование – это прежде всего большой детский праздник – ребят будет поздравлять Дед Мороз, и, конечно, вручать подарки.

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