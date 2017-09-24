Юных керчан приглашают на «аппетитное книгочтение»

В детской библиотеке №8 им. Аркадия Гайдара 29 сентября в 13.00 пройдет день новой книги «Аппетитное книгочтение».
Гостей ждут литературные обзоры, беседы о новых книгах и книжные выставки.
Тех, кто помладше познакомят с книгами «природных» писателей – Виталия Бианки, Михаила Пришвина и Константина Паустовского; с задорными рассказами Николая Носова, а также с произведениями крымской писательницы Любови Сивельниковой.
Старшеклассники поучаствуют в литературном конкурсе «На крыльях грифона», а любители истории познакомятся со сборником керченских авторов о ветеранах ВОВ и детях войны «Пока мы живы».
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Также гости увидят новые книги, которыми пополнилось книгохранилище, благодаря акции «Подари книгу библиотеке».
Детская библиотека №8 им. А. Гайдара находится по адресу ул. Орджоникидзе 33
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