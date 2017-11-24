Юных керчан приглашают на конкурс «Судьба моей семьи в судьбе моей страны»

Крымская Государственная архивная служба приглашает школьников и студентов участвовать в конкурсе творческих работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны».

Конкурс проводится каждый год и состоит из 2 этапов – первым этапом участники высылают свои работы (тематические сочинения) в Госархивную службу (в этом году их можно отправить до 1 февраля по адресу: Симферополь, ул. Павленко, 1а 295006). Вторым этапом жюри определяет десятку победителей, награждение проходит в марте.

Читайте: Конкурс «Моя новогодняя открытка»

Цель конкурса – привлечь молодежь к изучению истории страны, родного края, семьи, а также к популяризации частных (домашних) архивов. Участниками конкурса могут стать ученики 8-11 классов., студенты колледжей и ВУЗов. Более подробная информация о конкурсе – здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

