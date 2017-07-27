За 2017 год в Керчи появилось 500 семей

В Керченском ЗАГСе за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано 500 актов о заключении брака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Вчера, 26 июня 2017 года, в Керченском городском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрирована запись акта о заключении брака No 500.

Парой счастливчиком стала пара молодожёнов — Игорь Хоменко и Светлана Кабанова. Пятисотую семью в Керчи поздравили особым торжеством в стенах местного ЗАГСа и вручили памятные подарки.

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Важно отметить, что Керчи входит в пятёрку городов Крыма по наибольшему количеству зарегистрированных браков. Согласно данным статистики, каждую неделю в Керчи регистрируют 25 браков.

Напомним, в апреле 2017 года керченский ЗАГС переехал в новое здание. Его подготовка походила в течение 6 месяцев. Новый керченский ЗАГС расположен по адресу ул. Свердлова 21.

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